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Трамп може залишитися президентом США до свого 90-річчя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп може залишитися президентом США до свого 90-річчя
Експерти вважають, Трамп може скористатися лазівкою в законі, що, ймовірно, дозволить йому очолювати країну до 90 років
фото: The White House/Facebook

Трамп запевнив, що є методи, за допомогою яких він зможе балотуватися на третій термін

Президент США Дональд Трамп не виключає, що балотуватиметься на третій термін у Білому домі. Як інформує «Главком», таку заяву американський лідер зробив в інтерв'ю NBC News.

«Багато хто хоче, щоб я це зробив. Але, я маю на увазі, я здебільшого кажу їм, що на нас чекає довгий шлях, ви знаєте, ще дуже рано для адміністрації», – сказав Трамп журналістам.

Проте американський лідер підкреслив, що поки він зосереджений на своєму нинішньому президентському терміні. Говорячи про майбутнє, Трамп запевнив, що є методи, за допомогою яких він зможе балотуватися на третій термін.

«Я не жартую, але поки ще занадто рано про це думати», – додав президент США.

Експерти вважають, Трамп може скористатися лазівкою в законі, що, ймовірно, дозволить йому очолювати країну до 90 років. Для процедури із цим пов’язаної Трампу знадобиться ціла «армія юристів», яка б виконувала хитромудрі юридичні трюки з Конституцією», пише Daily Mail.

«Натомість цей крок залежатиме лише від тлумачення одного слова – «вибори» – у 22-й поправці та лояльності однієї людини – Венса», – ідеться у джерелі.

Зазначимо, 22 правка Конституції США свідчить, що жодна особа не може бути обрана на пост президента понад два рази, а особа, яка обіймала пост президента або виконувала обов’язки президента протягом понад двох років строку, на який президентом було обрано іншу особу, не може бути обрана на пост президента більше одного разу.

22 поправка була ратифікована в 1951 році й стала прямою відповіддю на те, що тодішній президент Франклін Делано Рузвельт обирався чотири рази – в третій і четвертий раз під час війни.

Ключова фраза у поправці стверджує, що «жодну особу не може бути обрано на посаду президента понад два рази», тобто президент, якого обрали двічі, не втрачає змоги згодом знову обійняти посаду через відставку або смерть іншого президента.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом грав із ним у гольф, а потім узяв його з собою на інтерв’ю. 

Також президент США Дональд Трамп розлютився на російського диктатора Володимира Путіна через питання щодо України. Він готовий ввести додаткові мита на російську нафту.

 

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Теги: вибори Дональд Трамп президент США

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