Дмитрієв для російських ЗМІ розповів про свій візит у Вашингтоні

Роль Дмитрієва у переговорному процесі раніше особливо відзначав спецпредставник Трампа Стів Віткофф

Спецпосланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв перебуває з візитом у Вашингтоні. Для російських медійників він заявив, що адміністрація Дональда Трампа на відміну від 46-го президента Джо Байдена «налаштована на вирішення питань», передає «Главком».

Американська новинна платформа у соціальній Х мережі повідомила, що Трамп підвердив перебування Дмитрієва у цілях переговорного процесу. Росіянин поділився дописом і відзначив його смайликами.

Він вказав прапори Росії та Сполучених Штатів, а між ними рукостискання.

Вийшовши до преси Дмитрієв відзначив, що за останні два дні Росія та США зробили три кроки вперед. Він провів зустріч з представниками Сполучених Штатів у Вашингтоні. За його словами, багато гравців намаються зірвати діалог Росії та США.

Офіційно не повідомляється з якими представниками він зустрічався, але у повідомленні Reuters зазначали, що він мав зустріч з спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом.

Дмитрієв також зазначив, що між країнами все ще тривають різні недомовленості, але сторони намагаються їх виправити. Також повідомляється, що адміністрація Трампа чує позицію та занепокоєння РФ.