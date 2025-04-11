Пані посол США йде. Українцям варто подякувати Бріджит Брінк

Пані Брінк свідомо обрала нелегкий шлях роботи у воюючій країні

Постать Посла США в Україні завжди була не просто дипломатичною. Всі, хто служив американському народу в Україні, були знаковими фігурами. І не лише в дипломатичному корпусі, але й в українській політиці. Принаймні, так сприймали цю важливу позицію українські політики, високопосадовці й широка громадськість.

Не виключення й нинішня пані Посол США в Україні Бріджит Брінк, яка завершує свою трирічну каденцію в Україні.

Очевидно, що на зміні адміністрацій, а ще складніше – зміні зовнішньополітичних підходів працювати дуже складно. Вже не кажемо про роботу в країні, яка воює, а увага та надії багатьох українців спрямовані на те, що скаже людина, яка представляє найпотужнішу країну у світі.

Пані Брінк свідомо обрала нелегкий шлях роботи у воюючій країні. Коли твої рідні за протоколом не можуть перебувати з тобою. Коли кожне твоє слово – під лупою. Коли ти відповідальна за життя колег та їх сімей. Глибокі знання України, активність, повага до Українців й України – це все не залишилося непоміченим.

Для української влади – Бріджит Брінк виявилася не дуже комфортною, бо наслідувала принципи й цінності свого батька-прокурора за професією. Для когось, навпаки, кидалося в очі свідоме бажання пані посла не створювати додаткових проблем з українськими державними компаніями там, де інтереси американського бізнесу були пріоритетом.

В будь-якому разі ми мали (ще маємо) пані посла, кар’єрну досвідчену (майже 30 років стажу) дипломатку, для якої Україна й українці – не пусті слова та є дійсно близькими.

Варто подякувати Бріджит Брінк за відданість стратегічному партнерству України й США та за особисті зусилля, які спрямовані на підсилення оборони й безпеки України. Хотілося би, щоб успішна кар’єра пані Брінк продовжувалася на напрямі, який пов’язаний з Європою та Україною.

Щиро дякуємо та сподіваємося на подальшу підтримку, а також бажаємо успіхів і всіх благ Вашим рідним і близьким, пані Бріджит Брінк!