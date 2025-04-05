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Міністр фінансів США розкритикував радників Зеленського

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Міністр фінансів США розкритикував радників Зеленського
Міністр фінансів США розкритикував радників президента, заявивши, що вони не дають йому хороших порад
фото: скріншот з відео

Бессент не втримався від критики радників президента України

Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону розповів про ставлення до оточення президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» за посиланням на інтерв'ю.

Бессент заявив, що Зеленський «застряг» у своїй героїчній ролі і не отримує хороших порад через недосконалість його радників.

«Він був артистом, водевілістом. Він був звичайною людиною, яка потрапила у складний час, піднялася на ноги, проявила героїзм і, мені здається, застрягла», – заявив Бессент.

Також міністр фінансів США розкритикував радників президента, заявивши, що вони не дають йому хороших порад.

«Я вважаю, що деякі урядовці навколо нього і в уряді дуже хороші. Але я думаю, що деякі люди поруч із ним не дають йому найкращих порад, що його радники не ідеальні», – розповів Бессент.

Обговорюючи угоду про корисні копалини в Україні, Бессент заявив, що це не спроба повісити борг на Україну, а «економічне партнерство», вигідне для обох країн.

«США не отримають грошей з нього, якщо Україна не отримає грошей», – зазначив Бессент.

Американський міністр відзначив, що «росіяни бомбили Київ» за декілька годин до того, як Бессент приїхав в Україну, щоб представити угоду про рідкоземи. Тож, на його думку, росіянам ідея підписання цієї угоди не подобається.

Також він зазначив, що президент України Володимир Зеленський зірвав підписання угоди в Овальному кабінеті. Бессент каже: «Це мало би бути найлегшою справою у світі». Оскільки все вже було підготовлено до підписання, але угоди залишилась непідписаною.

Нагадаємо, Міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкоземи

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Теги: США Володимир Зеленський

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