Міністр фінансів США розкритикував радників Зеленського

Міністр фінансів США розкритикував радників президента, заявивши, що вони не дають йому хороших порад

Бессент не втримався від критики радників президента України

Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону розповів про ставлення до оточення президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» за посиланням на інтерв'ю.

Бессент заявив, що Зеленський «застряг» у своїй героїчній ролі і не отримує хороших порад через недосконалість його радників.

«Він був артистом, водевілістом. Він був звичайною людиною, яка потрапила у складний час, піднялася на ноги, проявила героїзм і, мені здається, застрягла», – заявив Бессент.

Також міністр фінансів США розкритикував радників президента, заявивши, що вони не дають йому хороших порад.

«Я вважаю, що деякі урядовці навколо нього і в уряді дуже хороші. Але я думаю, що деякі люди поруч із ним не дають йому найкращих порад, що його радники не ідеальні», – розповів Бессент.

Обговорюючи угоду про корисні копалини в Україні, Бессент заявив, що це не спроба повісити борг на Україну, а «економічне партнерство», вигідне для обох країн.

«США не отримають грошей з нього, якщо Україна не отримає грошей», – зазначив Бессент.

Американський міністр відзначив, що «росіяни бомбили Київ» за декілька годин до того, як Бессент приїхав в Україну, щоб представити угоду про рідкоземи. Тож, на його думку, росіянам ідея підписання цієї угоди не подобається.

Також він зазначив, що президент України Володимир Зеленський зірвав підписання угоди в Овальному кабінеті. Бессент каже: «Це мало би бути найлегшою справою у світі». Оскільки все вже було підготовлено до підписання, але угоди залишилась непідписаною.

Нагадаємо, Міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкоземи