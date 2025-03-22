Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Розумів англійську та грав у відеоігри: у 44 роки помер шимпанзе-геній

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Канзі не лише освоїв мовні навички, але й продемонстрував здатність грати в відеоігри
фото з відкритих джерел

Канзі був не тільки розумним, але й надзвичайно креативним

У США у дослідницькому центрі помер 44-річний бонобо, або ж карликовий шимпанзе, Канзі, що вражав умінням передавати ідеї через символи та використовувати інструменти. Як інформує «Главком», про це повідомили працівники Ініціативи зі збереження та пізнання мавп (ACCI).

У дослідницькому центрі повідомили, що Канзі не мав жодних ознак хвороби і провів останній ранок, ганяючись за племінником Теко. Після цього його відправили на догляд за шерстю, де бонобо помер. Хоча мавпа мала хвороби серця, остаточну причину смерті встановить розтин.

Розумів англійську та грав у відеоігри: у 44 роки помер шимпанзе-геній фото 1

Відомо, що Канзі був не тільки розумним, але й надзвичайно креативним. Разом із сестрою він вивчав виготовлення кам'яних знарядь у рамках археологічного дослідження. За допомогою одного каменя, який він використовував як молот, Канзі відділяв гострі частини іншого каменя. Ця здатність виготовляти інструменти викликала захоплення вчених, які почали називати його «бонобо-генієм». Важливою частиною дослідження стало те, що Канзі не просто копіював поведінку, а й активно застосовував свою техніку.

Він почав кидати каміння на тверду поверхню, що дозволяло йому позбутися гострих лусочок. Це нововведення виявилося надзвичайно корисним для подальших досліджень в галузі еволюції людини, адже воно свідчило про здатність мавп до інновацій і самостійного освоєння нових навичок. Канзі не тільки навчився створювати інструменти, а й зміг адаптувати їх для досягнення конкретних цілей, що демонструє високий рівень пізнавальної діяльності.

Розумів англійську та грав у відеоігри: у 44 роки помер шимпанзе-геній фото 2

Канзі не лише освоїв мовні навички, але й продемонстрував здатність грати в відеоігри, зокрема в Pac-Man і Minecraft. Водночас його мовні досягнення залишаються предметом дискусій серед вчених. Деякі з них наполягають, що його здатність до спілкування не є справжньою мовою, а лише способом вираження думок. Ці питання схожі на ті, що виникали під час вивчення горили Коко, яка також володіла мовою жестів. В результаті, дослідники продовжують шукати чітке пояснення, чи є мовні навички Канзі еквівалентом людської мови.

Нагадаємо, на Шрі-Ланці зникло світло через мавпу, яка залізла до трансформатора.

 

Читайте також:

Теги: наука тварини США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США наголосив, що мав хороші розмови з лідерами двох країн
Трамп заявив про контури угоди для завершення війни в Україні
Вчора, 19:40
Раніше Трамп заявляв, що Україна з невеликим шансом зможе повернутися до довоєнних кордонів
США виключили повернення України до кордонів 2014 або 2022 року – Sky News
11 березня, 13:35
За словами Захарової, російські посадовці не зустрічатимуть з американцями
Кремль спростував заяву про зустріч із делегацією США цього тижня
10 березня, 10:59
«Трамп демонструє світові цілковиту втрату США ціннісних орієнтирів»
Самогубство капітана Америка
10 березня, 09:12
Аналітики, політики та політологи ламають собі голову що буде далі з Трампом
Загадка Трампа. Президентом США керує переляк?
7 березня, 10:00
Лутнік прокоментував мита Трампа для Канади та Мексики
Трамп розгляне можливість послаблення мит для Мексики та Канади – міністр торгівлі
5 березня, 08:00
Речник Путіна вважає, що, припинивши надання військової допомоги Україні, президент США зробив «найкращий внесок у справу миру»
Кремль відреагував на призупинення Трампом військової допомоги Україні
4 березня, 16:34
Трамп, коли потискав руку Зеленському, сказав, що «він сьогодні весь причепурився»
Axios: Трамп був у гніві, що Зеленський приїхав... не у костюмі
1 березня, 00:41
Нелегали у США будуть у спеціальному реєстрі
У США з'явиться реєстр нелегальних мігрантів – Wall Street Journal
27 лютого, 08:13

Життя

Розумів англійську та грав у відеоігри: у 44 роки помер шимпанзе-геній
Розумів англійську та грав у відеоігри: у 44 роки помер шимпанзе-геній
Під льодовиками Антарктиди знайдено унікальну екосистему
Під льодовиками Антарктиди знайдено унікальну екосистему
«Макбет» на сцені театру Франка: що вразило ексміністра культури
«Макбет» на сцені театру Франка: що вразило ексміністра культури
Телеведучий втрапив у скандал через катання на джипах у горах
Телеведучий втрапив у скандал через катання на джипах у горах
Відома українська акторка Зоя Сівач важко хворіє. Син розповів про стан матері
Відома українська акторка Зоя Сівач важко хворіє. Син розповів про стан матері
Донька Ліни Костенко розповіла про стан письменниці перед 95-річчям
Донька Ліни Костенко розповіла про стан письменниці перед 95-річчям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
29K
З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується
28K
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
9623
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
9218
Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua