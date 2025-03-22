Розумів англійську та грав у відеоігри: у 44 роки помер шимпанзе-геній

Канзі був не тільки розумним, але й надзвичайно креативним

У США у дослідницькому центрі помер 44-річний бонобо, або ж карликовий шимпанзе, Канзі, що вражав умінням передавати ідеї через символи та використовувати інструменти. Як інформує «Главком», про це повідомили працівники Ініціативи зі збереження та пізнання мавп (ACCI).

У дослідницькому центрі повідомили, що Канзі не мав жодних ознак хвороби і провів останній ранок, ганяючись за племінником Теко. Після цього його відправили на догляд за шерстю, де бонобо помер. Хоча мавпа мала хвороби серця, остаточну причину смерті встановить розтин.

Відомо, що Канзі був не тільки розумним, але й надзвичайно креативним. Разом із сестрою він вивчав виготовлення кам'яних знарядь у рамках археологічного дослідження. За допомогою одного каменя, який він використовував як молот, Канзі відділяв гострі частини іншого каменя. Ця здатність виготовляти інструменти викликала захоплення вчених, які почали називати його «бонобо-генієм». Важливою частиною дослідження стало те, що Канзі не просто копіював поведінку, а й активно застосовував свою техніку.

Він почав кидати каміння на тверду поверхню, що дозволяло йому позбутися гострих лусочок. Це нововведення виявилося надзвичайно корисним для подальших досліджень в галузі еволюції людини, адже воно свідчило про здатність мавп до інновацій і самостійного освоєння нових навичок. Канзі не тільки навчився створювати інструменти, а й зміг адаптувати їх для досягнення конкретних цілей, що демонструє високий рівень пізнавальної діяльності.

Канзі не лише освоїв мовні навички, але й продемонстрував здатність грати в відеоігри, зокрема в Pac-Man і Minecraft. Водночас його мовні досягнення залишаються предметом дискусій серед вчених. Деякі з них наполягають, що його здатність до спілкування не є справжньою мовою, а лише способом вираження думок. Ці питання схожі на ті, що виникали під час вивчення горили Коко, яка також володіла мовою жестів. В результаті, дослідники продовжують шукати чітке пояснення, чи є мовні навички Канзі еквівалентом людської мови.

Нагадаємо, на Шрі-Ланці зникло світло через мавпу, яка залізла до трансформатора.