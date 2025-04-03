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Обстріл Харкова, нові мита від США: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обстріл Харкова, нові мита від США: головне за ніч
Головні новини ночі проти 3 квітня
скриншот з відео

У Харкові обійшлось без постраждалих

Росіяни обстріляли Харків, Трамп запровадив взаємні мита проти усіх країн світу, посланець Путіна та Віткофф зустрілись у Вашингтоні, в Іркутській області місцеві залишились без світла через падіння Ту-22М3.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 3 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Харкова

Увечері 2 квітня російські війська завдали ударів по місту Харків. Росіяни били по місту БпЛА «Гєрань-2». Ворог розпочав атаку із застосуванням групи БпЛА «Гєрань-2» з 21:45 2 квітня та завдав близько 14 ударів по Київському району міста.

Це вже п'ятий масований обстріл міста Харків за цей тиждень. Обійшлося без травмованих.

«Влучання були здебільшого по промисловій зоні. Також зафіксовані два влучання біля приватної житлової забудови – там пошкоджено фасади будинків, вибиті шибки та вікна. Ще є влучання по відкритій місцевості і біля одного зі складів в центральній частині міста», – йдеться у повідомленні.

Нові мита від США

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження взаємних мит у відповідь на дії інших країн світу.Трамп запровадить 10% мита на імпорт з усіх країни світу.

Окрім цього, під час свого виступу Трамп показав таблицю індивідуальних мит, які будуть запроваджені щодо окремих країн або обʼєднань. Ці мита будуть додаватись до базових.

Зокрема, вони будуть встановлені на товари з Китаю, ЄС, Японії та інших країн світу. Однак від мит будуть звільнені Мексика та Канада. У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на еспорт товарів до США.

При цьому, у загальному списку немає РФ. Нові мита почнуть діяти з 9 квітня, а мінімальний базовий – з 5 квітня.

Зустріч Віткоффа та Дмитрієва

Спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирилом Дмитрієвим. Зустріч відбувається на тлі тиску американської сторони на Україну та Росію щодо припинення вогню.

Наразі доцільно невідомо, що саме Дмитрієв обговорював з офіційними особами США. Саме Віткофф запросив Дмитрієва до США минулого тижня. Цей візит став першою поїздкою російського посадовця до США з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Росіяни без світла внаслідок падіння літака

В Іркутській області через падіння бомбардувальника Ту-22М3 десятки будинків залишились без світла. Більше ніж 200 будинків залишились без електропостачання внаслідок падіння бомбардувальника Ту-22М3. Губернатор зазначив, що літак зачепив лінію електропередач.

Також без світла залишилось три соціально-важливі об'єкти. Губернатор додав, що на місці працює бригада над відновленням електропостачанням. Світло відновлять тільки під ранок. Станом на 05:44 електропостачання не відновили.

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Теги: Стів Віткофф Канада Дональд Трамп імпорт обстріл літак Україна Мексика ворог відео росіяни Харків

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