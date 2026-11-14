США розпочали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ

Заступниця прессекретаря Білого дому зробила заяву про переговори

Спецпредставники американського лідера Стів Віткофф та Джаред Кушнер розпочали підготовку до найбільшого від початку війни обміну полоненими між Україною та Росією. Про це повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі, передає «Главком».

«За дорученням президента Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер активно працювали з обома сторонами російсько-української війни, щоб остаточно покласти край цьому конфлікту. Цього тижня вони провели історичний другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, зустрілися з президентами Зеленським і Путіним, забезпечили залучення європейських партнерів до майбутніх обговорень і розпочали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненими за час війни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

До слова, президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також дипломатичних контактів протягом тижня.