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Росія знову зіткнулася з дефіцитом пального після ударів по НПЗ – Reuters

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія знову зіткнулася з дефіцитом пального після ударів по НПЗ – Reuters
Російські автозаправні станції обмежують продаж пального після нових ударів по нафтопереробних заводах
фото: Reuters

На заправках у низці російських регіонів обмежили продаж бензину та дизеля, а подекуди заборонили відпускати пальне в каністри

Росія знову зіткнулася з дефіцитом пального після серії українських атак на нафтопереробні заводи. За останні два тижні під удари потрапили щонайменше вісім великих російських НПЗ, після чого в низці регіонів запровадили обмеження на продаж бензину та дизельного пального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, Україна активізувала удари по російських нафтопереробних підприємствах після 30 жовтня, коли не вдалося реалізувати оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я між Києвом і Москвою.

Однією з останніх цілей став Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ. У ніч проти 9 листопада підприємство зазнало атаки безпілотників. Про удар повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

Кірішський НПЗ є другим за величиною нафтопереробним підприємством Росії. Подальші атаки на такі об'єкти можуть скоротити виробництво бензину й дизеля та поглибити проблеми з постачанням пального на внутрішній ринок.

Зокрема, у Карелії влада запровадила тимчасові обмеження на продаж пального на автозаправних станціях компанії «Роснефть». Водії можуть придбати не більше 30 літрів бензину або 50 літрів дизеля за одну покупку. Продаж пального в каністри повністю припинили.

Глава Карелії Артур Парфенчиков пояснив, що такі заходи необхідні для запобігання ажіотажному попиту та рівномірного розподілу наявних запасів.

«Я добре розумію, що ці обмеження можуть створити незручності як для жителів республіки, так і для підприємців, чия робота залежить від логістики. Однак за нинішніх обставин ці заходи необхідні», – заявив він.

Аналогічні обмеження запровадили на заправках у Бурятії та Забайкальському краї. Про проблеми з постачанням пального також повідомляють у Нижньогородській, Архангельській і Пензенській областях та Красноярському краї.

За інформацією Reuters, нові удари по НПЗ можуть вплинути не лише на внутрішній ринок Росії, а й на експорт нафтопродуктів. Зокрема, вони здатні ускладнити можливі домовленості між Москвою та Вашингтоном щодо постачання російського дизельного пального на міжнародні ринки.

Подібна ситуація вже виникала влітку 2026 року. Тоді серія українських атак на російські НПЗ збіглася із сезонним зростанням попиту на пальне. Через дефіцит російська влада була змушена знову обмежити експорт бензину, а в липні запровадила додаткові обмеження на продаж дизеля за кордон.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Росія почала імпортувати бензин з Індії після ударів по нафтопереробних заводах. Перша партія індійського пального прибула до РФ 5 серпня 2026 року. До закупівель за кордоном Москва вдалася на тлі дефіциту бензину на внутрішньому ринку.

Також «Главком» писав про економічні наслідки українських ударів по російських НПЗ. У вересні Центробанк РФ визнав вплив паливної кризи на економіку країни. Перебої з виробництвом і постачанням нафтопродуктів стали одним із чинників цінового тиску.

Крім того, «Главком» повідомляв про масштабну паливну кризу, яка охопила 53 регіони Росії. У червні найбільші російські нафтові компанії обмежували продаж бензину, зокрема забороняли його відпуск у каністри.

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Теги: ядерне паливо нафта росія

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