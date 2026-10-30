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Власюк заявив, що послаблення санкцій не змінило контроль за російським тіньовим флотом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Власюк заявив, що послаблення санкцій не змінило контроль за російським тіньовим флотом
Власюк каже, що перевірки та затримання суден можуть бути інструментом контролю за дотриманням санкцій
фото: glavcom.ua

Радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики  Владислав Власюк зауважив, що європейські країни мають інформацію, необхідну для перевірки танкерів

Домовленість про послаблення санкцій, пов'язана з постачанням дизельного пального, не вплинула на контроль за російським тіньовим флотом. Про це заявив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами радника президента, європейські країни мають інформацію, необхідну для перевірки танкерів, які доставляють російський дизель до східного узбережжя США. Під час таких перевірок можна встановити, чи перебуває судно під санкціями та за якою ціною було придбано вантаж. Власюк зазначив, що перевірка може стати підставою для затримання судна або вантажу, якщо виявлять порушення санкційних обмежень.

Водночас він сумнівається, що такі заходи застосовуватимуть до танкерів із російським дизелем, які прямують до Північної Америки. На його думку, цьому можуть завадити політичні обставини.

Близько 20 танкерів, які перевозили російську нафту та нафтопродукти, каже Власюк. Як приклад він навів судно, затримане французькою стороною поблизу острова Реюньйон в Індійському океані. Власюк також згадав про затримання Сполученими Штатами танкерів із венесуельською та іранською нафтою.

«Технічно і юридично це все можливо, і воно повинно бути зроблено», – наголосив радник президента.

На його думку, перевірки та затримання суден можуть бути інструментом контролю за дотриманням санкцій, однак для цього потрібна готовність відповідних країн застосовувати такі механізми.

Також радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що запровадження високих тарифів для країн, які продовжують купувати російську нафту, могло б суттєво посилити економічний тиск на Москву та змусити її торговельних партнерів переглянути енергетичні відносини з РФ. Однак адміністрація президента США Дональда Трампа наразі не використовує цей механізм повною мірою. 

До слова, Росія найбільше зацікавлена у скасуванні санкцій, які обмежують її авіаційну галузь, експорт добрив і торгівлю енергоресурсами.

Теги: росія нафтопродукти санкції Владислав Власюк

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