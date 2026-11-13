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Путін знову здивував дивною вимовою: з'явилося відео

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Путін знову здивував дивною вимовою: з'явилося відео
Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ
фото: Getty Images

На відеозаписі чути незвичні звуки під час виступу російського президента

Російський президент Володимир Путін під час зустрічі з чиновниками знову привернув увагу особливостями вимови. На відеозаписі засідання чути, як під час промови він видає незвичні звуки та не завжди чітко вимовляє слова. Відповідний момент потрапив на відео. Про це повідомляє «Главком».

Йдеться про нараду Путіна з постійними членами Ради безпеки РФ, яку російський президент провів 12 листопада. Зустріч відбулася після переговорів у Кремлі зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Під час наради Путін запросив членів російської делегації, яка брала участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі, розповісти про їхні підсумки.

На оприлюднених кадрах увагу привертає не зміст заяв, а саме манера мовлення глави Кремля. В окремі моменти його вимова звучить незвично: замість виразних слів чути невиразні звуки. 

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Це не перший випадок, коли особливості вимови Путіна стають предметом обговорення. У травні 2026 року під час зустрічі з російськими військовими він не зміг чітко вигукнути традиційне «Ура!». Тоді на записі було чути, як президент РФ кілька разів намагався вимовити гасло, однак замість гучного вигуку пролунали тихі й нерозбірливі звуки.  

Раніше, у травні 2025 року, Путін припустився помилки під час вимови імені лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Це сталося на початку переговорів у присутності представників обох країн. Російський президент не зміг правильно вимовити ім'я китайського лідера. «Главком» розповідав про цей конфуз.

Водночас самі відеозаписи не дають підстав робити висновки про причини таких мовленнєвих особливостей або стан здоров'я Путіна. Для подібних тверджень потрібні підтверджені медичні дані, яких у відкритому доступі немає.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року під час відеозвернення Путіна раптово зникли звук та зображення. Трансляція перервалася після того, як російський президент подивився в різні боки. Причину технічного збою офіційно не пояснили.

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Теги: диктатор путін хвороба росія

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