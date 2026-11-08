Німецькі ультраправі планують переговори з Росією та США без участі України

Партія АдН виступає за припинення допомоги Києву, скасування санкцій проти Росії та відновлення постачання російського газу

Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) планує організувати зустріч із представниками Росії та США, на яку не збирається запрошувати Україну. При цьому політсила заявляє про намір сприяти врегулюванню російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

Провести саміт АдН хоче навесні 2027 року в Абу-Дабі. Про ініціативу повідомив заступник голови парламентської фракції партії Маркус Фронмаєр, який також входить до комітету Бундестагу із закордонних справ.

За словами Фронмаєра, координацією підготовки зустрічі з американською стороною займається спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Водночас участь представників США в саміті поки не підтверджена. Американський Державний департамент не відповів на запит Le Monde щодо цієї ініціативи.

Сам Дмитрієв раніше повідомляв про заплановану зустріч із представниками АдН у грудні, а також згадував можливість проведення форуму в другому кварталі 2027 року. Однак він не уточнював ані його теми, ані місця проведення.

Чого хочуть німецькі ультраправі

Однією з головних тем запропонованого саміту мають стати економічні та енергетичні відносини між Німеччиною, Росією та США. Зокрема, АдН виступає за відновлення постачання російського газу до Німеччини через газопровід «Північний потік». При цьому партія пропонує передати управління газовою інфраструктурою спільній німецько-американській компанії.

Крім того, ультраправі домагаються безумовного скасування санкцій проти Росії, повернення Москви до формату G7 та відновлення участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Яку позицію АдН займає щодо України

Партія також вимагає припинити німецьку допомогу Україні, обсяг якої від початку повномасштабного вторгнення перевищив 100 млрд євро. Представники АдН розглядають фінансову підтримку Києва як засіб тиску, який можна використати, щоб змусити Україну погодитися на переговори з Москвою.

Водночас ультраправі виступають проти вимоги відновлення довоєнних кордонів України, зокрема повернення Криму.

Нагадаємо, раніше Федеральний уряд Німеччини запланував обмежити партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) доступ до секретної інформації, зокрема до військового плану на випадок можливого вторгнення Росії. Документ обсягом близько тисячі сторінок німецькі військові розробили ще у 2024 році.