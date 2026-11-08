Головна Світ Політика
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Німецькі ультраправі планують переговори з Росією та США без участі України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Німецькі ультраправі планують переговори з Росією та США без участі України
Маркус Фронмаєр обіймає посаду заступника голови парламентської фракції «Альтернативи для Німеччини»
фото: Reuters

Партія АдН виступає за припинення допомоги Києву, скасування санкцій проти Росії та відновлення постачання російського газу

Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) планує організувати зустріч із представниками Росії та США, на яку не збирається запрошувати Україну. При цьому політсила заявляє про намір сприяти врегулюванню російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

Провести саміт АдН хоче навесні 2027 року в Абу-Дабі. Про ініціативу повідомив заступник голови парламентської фракції партії Маркус Фронмаєр, який також входить до комітету Бундестагу із закордонних справ.

За словами Фронмаєра, координацією підготовки зустрічі з американською стороною займається спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Водночас участь представників США в саміті поки не підтверджена. Американський Державний департамент не відповів на запит Le Monde щодо цієї ініціативи.

Сам Дмитрієв раніше повідомляв про заплановану зустріч із представниками АдН у грудні, а також згадував можливість проведення форуму в другому кварталі 2027 року. Однак він не уточнював ані його теми, ані місця проведення.

Чого хочуть німецькі ультраправі

Однією з головних тем запропонованого саміту мають стати економічні та енергетичні відносини між Німеччиною, Росією та США. Зокрема, АдН виступає за відновлення постачання російського газу до Німеччини через газопровід «Північний потік». При цьому партія пропонує передати управління газовою інфраструктурою спільній німецько-американській компанії.

Крім того, ультраправі домагаються безумовного скасування санкцій проти Росії, повернення Москви до формату G7 та відновлення участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Яку позицію АдН займає щодо України

Партія також вимагає припинити німецьку допомогу Україні, обсяг якої від початку повномасштабного вторгнення перевищив 100 млрд євро. Представники АдН розглядають фінансову підтримку Києва як засіб тиску, який можна використати, щоб змусити Україну погодитися на переговори з Москвою.

Водночас ультраправі виступають проти вимоги відновлення довоєнних кордонів України, зокрема повернення Криму. 

Нагадаємо, раніше Федеральний уряд Німеччини запланував обмежити партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) доступ до секретної інформації, зокрема до військового плану на випадок можливого вторгнення Росії. Документ обсягом близько тисячі сторінок німецькі військові розробили ще у 2024 році. 

Читайте також:

Теги: саміт політика переговори США ОАЕ росія Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Витрати регіонів на вербування контрактників зростають
Росія вигадала новий спосіб вербування на війну: аналітики розкрили деталі
8 жовтня, 23:25
Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди)
Атака дронів. Російські гімнасти більше доби добиралися на Чемпіонат світу у Нідерландах
15 жовтня, 14:50
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді
$20 млн за Мадяра. Чому Кремль боїться українських героїв більше, ніж їхніх дронів Авторська стаття
14 жовтня, 15:20
Сенатори звинуватили Трампа в порушенні санкцій через домовленість із Путіним
Республіканці та демократи об'єдналися проти угоди Трампа з Росією
12 жовтня, 16:14
Трамп ніколи не критикував російські атаки на українські електростанції та заводи
The Atlantic: Дії Трампа виглядають як спроба змусити Україну капітулювати
13 жовтня, 04:15
Виробництво шахедів
Російський ВПК переносить виробництво до Китаю: причина
24 жовтня, 07:10
Заява пролунала на тлі тривалого погіршення відносин між країною-агресором та Альянсом
Росія висунула НАТО умову для відновлення переговорів
24 жовтня, 22:58
Беньямін Нетаньягу та Ґаді Айзенкот головні претенденти на місце очільника майбутнього уряду
Ізраїль підрахував понад 70% бюлетенів: як змінюється розклад сил
28 жовтня, 10:34
ечник Кремля Дмитро Пєсков відповів на запитання журналістів щодо перспектив газових домовленостей зі США
Кремль заявив про неможливість відновлення транзиту газу через Україну
2 листопада, 12:45

Політика

Німецькі ультраправі планують переговори з Росією та США без участі України
Німецькі ультраправі планують переговори з Росією та США без участі України
Ердоган звернувся до Трампа щодо війни в Україні
Ердоган звернувся до Трампа щодо війни в Україні
Росія подала сигнал про готовність до серйозніших переговорів з Україною – Bloomberg
Росія подала сигнал про готовність до серйозніших переговорів з Україною – Bloomberg
Росія вперше за 30 років повезе метал через Арктику: українські атаки змінили логістику
Росія вперше за 30 років повезе метал через Арктику: українські атаки змінили логістику
$20 млн за дані про ядерну програму Ірану: США оголосили винагороду
$20 млн за дані про ядерну програму Ірану: США оголосили винагороду
Північна Корея готує кіберзлочинців із дитинства: як працює система
Північна Корея готує кіберзлочинців із дитинства: як працює система

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
95K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
69K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон
68K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді

Новини

Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Сьогодні, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua