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США розпочали військове авіаперевезення до Ізраїлю на тлі можливого відновлення ударів проти Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США розпочали військове авіаперевезення до Ізраїлю на тлі можливого відновлення ударів проти Ірану
Щонайменше 10 літаків приземлилися на ізраїльських базах
фото: ВПС США (архівне)

Крім Ізраїлю, американські транспортні літаки приземлилися на військових об'єктах у Йорданії, Саудівській Аравії та Катарі

Сполучені Штати розгорнули інтенсивне військове авіаперевезення до Ізраїлю та низки країн Близького Сходу. Про це пише «Главком» із посиланням на Clash Report.

За даними ізраїльського суспільного мовника Kan News, протягом лише 24 годин на ізраїльських авіабазах Овда та Неватім приземлилися щонайменше 10 американських транспортних літаків. Операція розпочалася одразу після нещодавніх виборів в Ізраїлі на тлі розширення військово-логістичних підготовок Вашингтона в регіоні та обговорень щодо можливого відновлення ударів проти Ірану.

Повідомляється, що частина транспортних бортів вилетіла з військово-повітряної бази Біггс у Форт-Блісс (Техас), де дислоковані ключові формування протиповітряної та протиракетної оборони Армії США, зокрема 32-ге командування ППО та ПРО. Це викликало припущення про транспортування систем ППО та ракет-перехоплювачів.

Крім того, газета The Wall Street Journal зазначила, що США переміщують додаткову батарею Patriot із Техасу до Ізраїлю для посилення захисту від імовірної відповіді з боку Тегерана. Одночасно американські транспортні літаки приземлилися на військових об'єктах у Йорданії, Саудівській Аравії та Катарі.

За даними джерел у безпекових колах, оборонні відомства США та Ізраїлю тісно координують дії на випадок ухвалення Дональдом Трампом рішення про початок військової кампанії. Також з'явилася інформація, що американські посадовці попередили уряди арабських країн Перської затоки про можливість поновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США 3 листопада.

Наразі офіційного наказу про початок військових дій немає, а масштабні авіаперевезення свідчать про активну логістичну підготовку та посилення регіональної оборони.

Раніше журналістка Newsmax Карла Бабб повідомила, що Сполучені Штати можуть відновити масштабні удари по Ірану вже наступного тижня, після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. Американська авіація нібито вже переміщується на позиції для проведення операції. 

Як відомо, американські збройні сили на сьогодні витратили понад $47 млрд на ведення війни в Ірані, що на понад 25% перевищує оцінку міністерства війни, оприлюднену в липні. 

Теги: Іран США Ізраїль військові

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