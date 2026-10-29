Хакери оприлюднили дані 41 тис. співробітників внутрішньої безпеки США, зокрема таємних агентів – Reuters

Оприлюднена хакерами інформація може розкривати особи працівників, які займаються стеженням та спеціальними операціями

Витік містить імена, контакти та службові обов’язки працівників, причетних до стеження, таємних операцій і депортацій

Хакери оприлюднили дані понад 41 тис. співробітників і підрядників Міністерства внутрішньої безпеки США, зокрема працівників імміграційної служби та агентів, залучених до операцій під прикриттям. Інформацію розмістили у відкритій базі даних під назвою Icepick на порталі Distributed Denial of Secrets. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Опубліковані матеріали містять імена працівників, їхні посади, службові електронні адреси, контактні дані та інформацію про підрозділи, в яких вони працюють. База охоплює, зокрема, співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE), Митно-прикордонної служби (CBP), Служби громадянства та імміграції (USCIS), а також Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA).

За даними журналістів, оприлюднена інформація може розкривати особи працівників, які займаються стеженням, спеціальними операціями, криміналістичними дослідженнями та роботою під прикриттям.

Співзасновниця Distributed Denial of Secrets Емма Бест заявила, що база дає змогу встановити посадовців, відповідальних за таємні операції, розслідування витоків інформації та програми депортації.

За інформацією видання, дані передала організації Distributed Denial of Secrets група, яка називає себе Department of Peace. Її учасники заявили, що публікація має привернути увагу до діяльності Міністерства внутрішньої безпеки США та збору відомством інформації про громадян.

Міністерство зпідтвердило, що знає про можливий витік даних і працюють над реагуванням на інцидент.

«Ми серйозно ставимося до всіх загроз безпеці наших працівників і офіцерів та докладатимемо зусиль, щоб забезпечити їхній належний захист», – заявили у відомстві.

Варто нагадати, що у кількох європейських країнах тимчасово відключили урядові, лікарняні та освітні сайти через критичні вразливості в мові програмування PHP. Фахівці з кібербезпеки попередили про ризик атак, які можуть дозволити зловмисникам отримати доступ до серверів і баз даних.