Історія масштабної змови США та РФ. Серіал «Список смертників» з Кріссом Пратом

Глядачів чекає премʼєра всіх восьми серій «Списку смертників» одночасно

21 жовтня старту другий сезон серіалу «Список смертників» (The Terminal List) з Крісом Праттом у головній ролі. Командира морських котиків ВМС США чекають нові випробування. Більше про це читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Синопсис другого сезону «Списку смертників»

Дата виходу: 21 жовтня 2026 року

21 жовтня 2026 року Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: бойовик, шпигунський трилер, драма

бойовик, шпигунський трилер, драма У ролях: Кріс Пратт, Том Гоппер, Констанс Ву, Ґабріель Луна, Дар Салім, Люк Гемсворт, Ольга Куриленко, Коста Ронін, Юл Васкес, Арнольд Вослу

У другому сезоні Джеймс Ріс, якого грає Кріс Пратт, опиниться перед новими загрозами. ЦРУ оголосить його в розшук, тож йому доведеться очистити своє імʼя. Водночас він спробує зупинити терористичне угруповання, яке залучило до своїх лав одного з його союзників.

Трйлер «Список смертників»

Розслідування приведе Ріса до Африки, Близького Сходу та Європи. Проте зрештою він виявить, що змова тягнеться від штаб-квартири ЦРУ в Ленглі до самої Москви. Водночас розслідування нагадає Джеймсу Рісу про минуле його родини. Другий сезон «Списку смертників» матиме вісім серій, які одночасно вийдуть на Prime Video 21 жовтня.

Про що оригінальний «Список смертників»

У першому сезоні колишній командир морських котиків втратив свою команду під час трагедії в засідці, а також родину. Зрештою він з'ясував, що все виявилося наслідком масштабної змови. Тоді він почав мститися кожному, хто до цього причетний. Цей «Список смертників» дебютував у липні 2022 року, однак франшиза за цей час встигла розширитися.

Які книги лягли в основу серіалу

Основою другого сезону стала друга книга Джека Карра про Джеймса Ріса, роман «Справжній вірянин». Автор раніше служив у підрозділі морських котиків США, також він став виконавчим продюсером серіалу за своїм твором.

Хто повернеться до акторського складу

Кріс Пратт у головній ролі фото: Іnstagram.com/primevideo

Кріс Пратт знову виконає роль Джеймса Ріса. До своїх ролей також повернуться Том Гоппер, який грає Рейфа Гастінгса, та Констанс Ву, яка грає журналістку Кеті Буранек. У продовженні також знову з’являться актори Дар Салім та Люк Гемсворт.

До міжнародного акторського складу другого сезону приєднаються Ґабріель Луна, відомий за серіалом «Останні з нас», українська акторка Ольга Куриленко, Коста Ронін, Юл Васкес, Мартін Сенсмаєр та Арнольд Вослу. Останній відомий глядачам, зокрема, за роллю Імхотепа у фільмі «Мумія».

Нагадаємо, в жовтні на Netflix вийшов четвертий сезон серіалу «Дипломатка». Політичний трилер продовжив історію американської дипломатки Кейт Вайлер, яка намагається втримати міжнародні відносини від катастрофи й водночас розібратися в небезпечних інтригах всередині влади США.