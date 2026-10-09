Закохалася в росіянина та вбила воїна ЗСУ. Справу 14-річної українки передано до суду

Неповнолітня отруїла 27-річного військового метадоном, а потім задушила його під час відеозв'язку з російським куратором

На Рівненщині завершено досудове розслідування щодо 14-річної дівчини, обвинуваченої у вбивстві військового ЗСУ. Неповнолітня мала романтичні почуття до свого куратора з Росії, який пообіцяв допомогти їй виїхати на окуповану територію після виконання завдання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Рівненської області.

Дівчина познайомилася в Telegram із громадянином Росії, який діяв за вказівками співробітника ФСБ. Під час спілкування неповнолітня закохалася в росіянина та погодилася виконувати його завдання. Одним із них стало вбивство 27-річного українського військового, з яким дівчина познайомилася через месенджер приблизно за десять днів до злочину.

30 січня неповнолітня прийшла до орендованої квартири та підмішала в алкоголь метадон. Наркотичну речовину вона заздалегідь отримала від російських кураторів через службу доставки. Після вживання алкоголю військовий знепритомнів.

Тоді дівчина встановила відеозв'язок зі своїм російським куратором і, виконуючи його вказівки, задушила чоловіка. Військовий загинув унаслідок механічної асфіксії.

Слідство також встановило, що раніше неповнолітня виконала ще одне завдання російських спецслужб. Зокрема, 11 листопада вона підпалила в Рівному військовий автомобіль Opel Campo. За підпал російські куратори пообіцяли дівчині $1000, однак грошей вона так і не отримала.

Неповнолітню було затримано, вона перебуває під вартою. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Дівчині інкримінують умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. З огляду на вік обвинуваченої їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Служба безпеки України окремо передала до суду матеріали щодо державної зради, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та підпалу військового автомобіля. Правоохоронці також встановили особи російського куратора та організатора злочину.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про схему вбивств українських військових, організовану російськими спецслужбами. Завербовані жінки знайомилися з військовослужбовцями в інтернеті, входили до них у довіру, а згодом отруювали метадоном. На момент публікації розслідували шість таких випадків, унаслідок яких загинули п'ятеро військових.