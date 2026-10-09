Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Закохалася в росіянина та вбила воїна ЗСУ. Справу 14-річної українки передано до суду

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Закохалася в росіянина та вбила воїна ЗСУ. Справу 14-річної українки передано до суду
Російські спецслужби вербують неповнолітніх через месенджери
фото: Unsplash (ілюстративне)

Неповнолітня отруїла 27-річного військового метадоном, а потім задушила його під час відеозв'язку з російським куратором

На Рівненщині завершено досудове розслідування щодо 14-річної дівчини, обвинуваченої у вбивстві військового ЗСУ. Неповнолітня мала романтичні почуття до свого куратора з Росії, який пообіцяв допомогти їй виїхати на окуповану територію після виконання завдання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Рівненської області.

Дівчина познайомилася в Telegram із громадянином Росії, який діяв за вказівками співробітника ФСБ. Під час спілкування неповнолітня закохалася в росіянина та погодилася виконувати його завдання. Одним із них стало вбивство 27-річного українського військового, з яким дівчина познайомилася через месенджер приблизно за десять днів до злочину.

30 січня неповнолітня прийшла до орендованої квартири та підмішала в алкоголь метадон. Наркотичну речовину вона заздалегідь отримала від російських кураторів через службу доставки. Після вживання алкоголю військовий знепритомнів.

Тоді дівчина встановила відеозв'язок зі своїм російським куратором і, виконуючи його вказівки, задушила чоловіка. Військовий загинув унаслідок механічної асфіксії.

Слідство також встановило, що раніше неповнолітня виконала ще одне завдання російських спецслужб. Зокрема, 11 листопада вона підпалила в Рівному військовий автомобіль Opel Campo. За підпал російські куратори пообіцяли дівчині $1000, однак грошей вона так і не отримала.

Неповнолітню було затримано, вона перебуває під вартою. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Дівчині інкримінують умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. З огляду на вік обвинуваченої їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Служба безпеки України окремо передала до суду матеріали щодо державної зради, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та підпалу військового автомобіля. Правоохоронці також встановили особи російського куратора та організатора злочину. 

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про схему вбивств українських військових, організовану російськими спецслужбами. Завербовані жінки знайомилися з військовослужбовцями в інтернеті, входили до них у довіру, а згодом отруювали метадоном. На момент публікації розслідували шість таких випадків, унаслідок яких загинули п'ятеро військових.

Читайте також:

Теги: Рівненщина вбивство військові ФСБ алкоголь слідство розслідування Telegram ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Стрельніков розкрив назву батальйон, до якого він долучився
Відомий український актор родом з РФ долучився до лав ЗСУ
Вчора, 11:02
Втрати ворога станом на 8 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 8 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Вчора, 07:03
Футболка з написом Sorry, it’s my first war
Скандальний напис про війну: бренд Syndicate вибачився та вилучив футболки з продажу
1 жовтня, 17:39
Олександр Качний обвинувачується у незаконному збагаченні
Незаконне збагачення. Нардеп Качний покаявся, але антикорупційний суд виніс жорстке рішення
1 жовтня, 09:42
Гурт Sick Solution служить у лавах ЗСУ
Бійці «Азова» підірвали піснею шоу «Україна має талант»
23 вересня, 11:22
Про свою спробу долучитися до тероборони дипломат не розповідав найближчим людям
«Ні дружина, ні син не знають, як я записувався в тероборону». 86-річний експосол відкрив давню таємницю
23 вересня, 02:27
Людей закликали стежити за подальшими повідомленнями
Польща та Латвія підняли винищувачі: влада попередила про загрозу
22 вересня, 00:15
Штурмовиків «Шквалу» розповідають, як полонили 30 окупантів
Четверо бійців «Шквалу» змусили здатися близько 30 окупантів. Серед полонених був двійник Пригожина
19 вересня, 18:15
Кривонос побачив можливий російський слід у діяльності шахрайських колцентрів
«Чиста російська диверсія». Кривонос висловився про шахрайські колцентри
14 вересня, 18:18

Кримінал

Закохалася в росіянина та вбила воїна ЗСУ. Справу 14-річної українки передано до суду
Закохалася в росіянина та вбила воїна ЗСУ. Справу 14-річної українки передано до суду
Затримано воїна елітної бригади ДШВ, який передавав росіянам дані про побратимів
Затримано воїна елітної бригади ДШВ, який передавав росіянам дані про побратимів
У Бердичеві в укритті гімназії вибухнула граната: її принесла учениця
У Бердичеві в укритті гімназії вибухнула граната: її принесла учениця
Ірина Мудра вийшла із СІЗО (відео)
Ірина Мудра вийшла із СІЗО (відео)
Убивство братів Мосейчуків. Суд продовжив тримання під вартою підозрюваним
Убивство братів Мосейчуків. Суд продовжив тримання під вартою підозрюваним
За Мудру внесено заставу: оприлюднено список тих, хто сплатив 20 млн грн
За Мудру внесено заставу: оприлюднено список тих, хто сплатив 20 млн грн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
105K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
100K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
80K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua