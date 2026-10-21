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Безпілотник Норвегії впав у Польщі: що відомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Безпілотник Норвегії впав у Польщі: що відомо
За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Апарат утратив зв’язок під час військових навчань

У Польщі виявили безпілотник норвезьких військових, який упав під час навчань. Інцидент стався в селі Виджа (Wydrza) у Підкарпатському воєводстві. Постраждалих немає, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське радіо RMF24.

Що відомо про падіння

За інформацією RMF24, зв’язок із літальним апаратом втратили 21 жовтня близько 16:45. Безпілотник використовували норвезькі військові, які проводять навчання на полігоні в Новій Дембі.

Після втрати зв’язку апарат упав у селі Виджа. На місце прибули представники військової жандармерії та інші служби, які взяли територію під охорону.

За даними польських правоохоронців, інцидент не створив загрози життю та здоров’ю людей. Також не повідомляється про пошкодження інфраструктури.

Обставини падіння розслідує відділ військових справ Районної прокуратури в Ряшеві. Після огляду місця події безпілотник мають передати військовим союзницької держави.

У Росії також розбився військовий літак

21 жовтня в Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30. Літак виконував навчальний політ. 

Цей випадок не пов’язують із падінням норвезького безпілотника в Польщі. Інформації про зв’язок між двома інцидентами немає.

Нагадаємо, у вересні польські служби шукали невідомий об’єкт, який міг упасти поблизу міста Мальборк. До пошуків залучили військових, поліцію, рятувальників та авіацію.

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Теги: Норвегія безпілотник навчання військові літак політ Польща

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