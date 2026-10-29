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Трамп може наказати атакувати Іран уже наступного тижня – ЗМІ

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Трамп може наказати атакувати Іран уже наступного тижня – ЗМІ
Американська авіація готується до можливого відновлення бойових операцій проти Ірану
фото: Слово і Діло

За даними журналістів, американські військові можуть застосувати надпотужні авіабомби 

Сполучені Штати можуть відновити масштабні удари по Ірану вже наступного тижня, після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. Американська авіація нібито вже переміщується на позиції для проведення операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналістку Newsmax Карлу Бабб та The Wall Street Journal.

Бабб, посилаючись на чинних і колишніх американських посадовців, заявила, що адміністрація президента Дональда Трампа планує завдати нових ударів по Ірану після голосування.

Журналістка Newsmax Карла Бабб із посиланням на американських посадовців повідомила про підготовку нових ударів по Ірану
Журналістка Newsmax Карла Бабб із посиланням на американських посадовців повідомила про підготовку нових ударів по Ірану
Фото: скриншот із соцмережі X

«Адміністрація планує завдати ударів по Ірану після виборів у США наступного тижня. Літаки вже переміщуються на позиції. Очікується застосування MOAB», – написала журналістка.

MOAB, відома як «мати всіх бомб», є однією з найпотужніших неядерних авіабомб в американському арсеналі. Водночас офіційного підтвердження планів її застосування немає.

За інформацією The Wall Street Journal, Вашингтон попередив низку країн Перської затоки про можливу коротку, але інтенсивну військову кампанію проти Ірану після виборів.

Американські військові, як стверджують джерела видання, перекидають у регіон зенітні ракетні комплекси Patriot, поповнюють запаси боєприпасів і готують авіацію до можливих бойових дій.

Водночас Дональд Трамп, за даними співрозмовників видання, ще не ухвалив остаточного рішення про початок операції. Однак джерела стверджують, що президент схиляється до масштабного удару після завершення виборів.

28 жовтня «Главком» повідомляв, що США попередили країни Перської затоки про можливе відновлення військової кампанії проти Ірану. За інформацією The Wall Street Journal, Вашингтон готує авіацію та посилює протиповітряну оборону на Близькому Сході.

Того ж дня «Главком» із посиланням на Axios писав, що Катар намагається відновити переговори між Вашингтоном і Тегераном. Посередники пропонують Ірану допустити інспекторів ООН до пошкоджених ядерних об'єктів в обмін на часткове послаблення американських санкцій.

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Теги: авіація Дональд Трамп військові Катар переговори

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