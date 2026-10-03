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РФ цинічно пригрозила Києву «масованими ударами відплати» і закликала іноземців залишити Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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РФ цинічно пригрозила Києву «масованими ударами відплати» і закликала іноземців залишити Україну
МЗС Росії пригрозило киянам та іноземним дипломатам, що перебувають у столиці
фото з відкритих джерел

МЗС РФ зазначило, що російські військові продовжують завдавати послідовних ударів по об’єктах військового призначення в Києві

Міністерство закордонних справ РФ рекомендувало іноземним громадянам та дипломатам, які перебувають у Києві, покинути українську столицю і взагалі не приїжджати в Україну. Як інформує «Главком», про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства країни-агресорки.

Російське МЗС опублікувало рекомендацію й для українців. Їм цинічно порадили не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

У своїй заяві МЗС РФ зазначило, що російські військові продовжують завдавати послідовних ударів по об’єктах військового призначення в Києві та інших українських містах нібито у відповідь на «терористичні дії» України.

Відомство Лаврова наголосило, що видає таке попередження вже не вперше, але ось біда – до нього ніхто не прислухається. Там навіть детально зазначили, що надсилали попередження не їхати в Україну цілій низці країн, зокрема США, Великій Британії, країнам Євросоюзу, Норвегії, Швейцарії.

«Констатуємо, що не всі прислухалися до цих застережень і свідомо наражають свої життя на смертельну небезпеку. У Києві працюють багато посольств..., з візитами прибувають іноземні офіційні особи», – заявили в МЗС РФ і додали, що російська армія продовжуватиме завдавати «масованих ударів відплати».

«МЗС Росії вкотре застерігає іноземних громадян, зокрема персонал дипломатичних місій, від перебування в Україні та поїздок... Відповідальність за можливі негативні наслідки цілком і повністю лежить на тих, хто ігнорує це попередження», – ідеться в заяві.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня Росія завдала удару по Північному мосту в Києві. Унаслідок атаки постраждали двоє людей: одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували. Через пошкодження на мосту проводять ремонтні роботи.

Протягом останніх днів ворожі війська неодноразово атакували мости Києва. Радник президента України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов припустив, що російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори у Києві для коригування ударів шахедами. За його словами, без стабільного онлайн-керування безпілотником забезпечити точне влучання в опори або інші елементи мостів практично неможливо.

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Теги: росія армія військові Київ

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