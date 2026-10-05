У США заарештовано жінку через шпигунство за сином президента Тайваню

Жінка стане перед федеральним судом Лос-Анджелеса сьогодні

ФБР заарештувало жінку з Каліфорнії та звинуватило її у шпигунстві за сином президента Тайваню на замовлення китайських чиновників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ваньїн Чжан було заарештовано у неділю в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса перед її запланованим вильотом до Китаю,. Влада висунула 34-річній Чжан з Ірвіна, штат Каліфорнія, звинувачення у діяльності в якості незареєстрованого іноземного агента.

За словами ФБР, Чжан стежила за сином президента Тайваню Лай Цін-те. Адміністрація президента схарактеризувала її дії «типовий випадок транснаціональних репресій» і подякувала уряду США за захист громадян Тайваню.

«Наша країна висловлює найрішучіше засудження такої варварської поведінки, яка ігнорує права людини та суверенітет держав», – йдеться у заяві прессекретаря Карен Кул.

За даними слідства, Чжан використовувала методи роботи, щоб уникнути виявлення, і ніколи не повідомляла Вашингтон про те, що діяла від імені іноземного уряду. Очікується, що жінка стане перед федеральним судом Лос-Анджелеса сьогодні, 5 жовтня.

До слова, Сполучені Штати наприкінці жовтня планують уперше розгорнути протикорабельний ракетний комплекс NMESIS на японському острові Йонаґуні, розташованому неподалік від Тайваню. Такий крок може викликати негативну реакцію Китаю.

Зауважимо, 24 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом закликав Вашингтон виступити проти незалежності Тайваню.