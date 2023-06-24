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США запровадили санкції проти проти співробітників ФСБ Росії: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
США запровадили санкції проти проти співробітників ФСБ Росії: названо причину
США запровадили санкції проти російських розвідників, які хотіли вплинути на вибори у країні
фото з відкритих джерел

Санкції запроваджені проти двох офіцерів ФСБ Росії, які були безпосередньо пов’язані із діями двох інших співробітників спецслужб РФ

США запровадили індивідуальні санкції проти двох офіцерів ФСБ Росії, причетних до операцій втручання в американські вибори у 2022 році. Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена.

«США продовжують бути відданими зусиллям щодо стримування та припинення неодноразових спроб Росії підірвати демократичні процеси у Сполучених Штатах та інших країнах», — підкреслюється в заяві.

Зазначається, що індивідуальні санкції запроваджені проти двох офіцерів ФСБ Росії – Єгора Попова та Олексія Суходолова, які були безпосередньо пов’язані із діями двох інших співробітників спецслужб РФ. Йдеться про Олександра Іонова та Наталію Бурлінову. Іонов та Бурлінова потрапили до «чорного списку» ще в липні минулого року.

Зокрема уточнюється, що Єгор Попов, офіцер 2-ї служби ФСБ, був головним куратором Іонова, коли той виконував завдання зі зловмисного впливу у США та інших країнах. Попов звітував Олексію Суходолову, який також працював з Іоновим над проведенням іноземних операцій зловмисного впливу по всьому світу.

«Щоб захистити нашу демократію, а також допомогти захистити наших союзників і партнерів, Сполучені Штати продовжуватимуть діяти, щоб стримувати та переривати операції зловмисного впливу Кремля», – йдеться в заяві Ентоні Блінкена.

Нагадаємо, восени 2022 року у США проходили вибори до Конгресу. У ході їхнього проведення у виданні The New York Times повідомляли, що Росія намагалася вплинути на результати за допомогою ботоферм.

Таким чином Москва хотіла дискредитувати репутацію президента Джо Байдена та представників Демократичної партії.

Теги: вибори санкції партії Ентоні Блінкен Москва

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