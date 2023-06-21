П'ять головних новин за 21 червня

У Лондоні розпочалася Міжнародна конференція з відновлення України

У Лондоні стартувала конференція з відновлення України, США виділять $1,3 млрд фінансової допомоги Україні, агентство Світового банку почало страхувати воєнні ризики в Україні. Ці та інші події 21 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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У Лондоні стартувала конференція з відновлення України

21 червня у Лондоні розпочалася Міжнародна конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування й модернізації.

Конференція є вже третім міжнародним заходом, де Україна залучатиме кошти для фінансування бюджету післявоєнної відбудови. У заході візьмуть участь лідери та представники більш ніж 60 країн, а також понад 400 компаній із 38 країн. Україну на конференції представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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США виділять $1,3 млрд фінансової допомоги Україні

США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби. США інвестують $520 млн, щоб допомогти Україні модернізувати її енергосистему та спрямують додаткові $100 млн на оцифрування митних та інших систем України, щоб збільшити швидкість і подолати корупцію. Крім того, Америка виділить $35 млн на допомогу українським підприємствам і підприємцям через фінансування та страхування, що зменшує ризики для інвесторів в Україні

Готував нові удари РФ по електропідстанціях в п'ятьох областях. Поплічник ворога отримав підозру

Служба безпеки України викрила ще одного агента ФСБ під час багатоетапної спецоперації у різних регіонах України. За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення п'ятьох областей України.

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Відомо що 11-пакет антиросійських санкцій ЄС охоплюватиме також заборону на перетин кордону російськими автопричепами.

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Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.

Агентство Світового банку почало страхувати воєнні ризики в Україні

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні. Це перший подібний проєкт. Страхування воєнних ризиків в Україні відбуватиметься з Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).

За словами виконавчого віцепрезидента MIGA Хіроші Матано, малий і середній бізнес отримає доступ до вкрай необхідних обігових коштів. Аграрний сектор отримує фінансування, щоб продовжувати експорт зерна на світові ринки. Крім того, українці зможуть розраховувати на необхідні банківські послуги.