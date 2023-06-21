Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

П'ять головних новин за 21 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
П'ять головних новин за 21 червня
фото з відкритих джерел

У Лондоні розпочалася Міжнародна конференція з відновлення України

У Лондоні стартувала конференція з відновлення України, США виділять $1,3 млрд фінансової допомоги Україні, агентство Світового банку почало страхувати воєнні ризики в Україні. Ці та інші події 21 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

У Лондоні стартувала конференція з відновлення України

21 червня у Лондоні розпочалася Міжнародна конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування й модернізації.

Конференція є вже третім міжнародним заходом, де Україна залучатиме кошти для фінансування бюджету післявоєнної відбудови. У заході візьмуть участь лідери та представники більш ніж 60 країн, а також понад 400 компаній із 38 країн. Україну на конференції представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

США виділять $1,3 млрд фінансової допомоги Україні

США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби. США інвестують $520 млн, щоб допомогти Україні модернізувати її енергосистему та спрямують додаткові $100 млн на оцифрування митних та інших систем України, щоб збільшити швидкість і подолати корупцію. Крім того, Америка виділить $35 млн на допомогу українським підприємствам і підприємцям через фінансування та страхування, що зменшує ризики для інвесторів в Україні

Готував нові удари РФ по електропідстанціях в п'ятьох областях. Поплічник ворога отримав підозру

Служба безпеки України викрила ще одного агента ФСБ під час багатоетапної спецоперації у різних регіонах України. За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення п'ятьох областей України.

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Відомо що 11-пакет антиросійських санкцій ЄС охоплюватиме також заборону на перетин кордону російськими автопричепами.

Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.

Агентство Світового банку почало страхувати воєнні ризики в Україні

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні. Це перший подібний проєкт. Страхування воєнних ризиків в Україні відбуватиметься з Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE). 

За словами виконавчого віцепрезидента MIGA Хіроші Матано, малий і середній бізнес отримає доступ до вкрай необхідних обігових коштів. Аграрний сектор отримує фінансування, щоб продовжувати експорт зерна на світові ринки. Крім того, українці зможуть розраховувати на необхідні банківські послуги.

Читайте також:

Теги: Лондон допомога ЗСУ Світовий банк санкції США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Син Джо Байдена зізнався у податкових порушеннях
Ексведучий Fox News накинувся із звинуваченнями на сина Байдена
Сьогодні, 16:12
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Кремль вставив свої п'ять копійок
Сьогодні, 12:55
Боєприпаси не прості, а з персональними «побажаннями» ворогам – їх за донати ГО «Справа Громад» на допомогу ЗСУ могли «передати» усі охочі
Порошенко передав десантним бригадам чотири тисячі фугасних снарядів з «привітами русні»
16 червня, 10:48
Клієнти з РФ та Білорусі мають пред'явити продовжену посвідку на постійне проживання або робочу візу
Європейський банк введе обмеження для росіян та білорусів: деталі
13 червня, 16:37
63 держави у 2018-2022 роках виступили у ролі експортерів озброєнь
Світові військові витрати у 2022 році досягли рекордного рівня – SIPRI
12 червня, 07:15
На нараді дуже детально проаналізували – як Росія обходить санкції та хто їй допомагає
Зеленський провів спеціальну нараду: аналізували, як Росія обходить санкції
4 червня, 20:38
Дипломатичне протистояння ПАР зі США призвело до загрози санкцій і різкого падіння ранду
ПАР попередила про ризики в разі введення проти неї санкцій за допомогу Росії
30 травня, 03:08
Законопроєкт дозволить Нацбанку України націоналізувати банки підсанкційних власників
Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам
29 травня, 17:16
Ракети нададуть Україні із запасів Збройних сил Канади
Канада надасть Україні ракети ближнього радіуса дії AIM-9
26 травня, 10:08

Події в Україні

В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи
В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи
РФ намагалася атакувати приміщення української розвідки у Києві
РФ намагалася атакувати приміщення української розвідки у Києві
П'ять головних новин за 21 червня
П'ять головних новин за 21 червня
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
Із Куп'янського напрямку евакуювано всіх дітей через активізацію окупантів
Із Куп'янського напрямку евакуювано всіх дітей через активізацію окупантів
За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень: Генштаб доповів про обстановку на фронті
За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень: Генштаб доповів про обстановку на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
51K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала
50K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
38K
На Хмельниччині пролунали вибухи
11K
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію
9964
Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту