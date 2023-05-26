Іспанія заявила про новий пакет військової допомоги Україні: деталі

Іспанія готується передати Україні ще чотири танки Leopard 2

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про передачу Україні ще 4 танків Leopard 2 та партії БТР M-113

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії, відповідну заяву Роблес зробила на засіданні у форматі «Рамштайн».

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«Роблес повідомила про поточний стан іспанських поставок, відзначивши, серед іншого, майбутню поставку ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії піхотних машин M-113 ТОА», – йдеться в повідомленні.

Очільниця міноборони також відзначила хороший прогрес у підготовці українського персоналу на території Іспанії, де станом сьогодні пройшли навчання 1500 осіб.

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Нагадаємо, що уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для Збройних сил України.

Також США оголосять про новий транш військової допомоги Україні на $300 млн – він переважно складатиметься з боєприпасів.