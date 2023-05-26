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Іспанія заявила про новий пакет військової допомоги Україні: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Іспанія заявила про новий пакет військової допомоги Україні: деталі
танк Leopard 2A4
фото з відкритих джерел

Іспанія готується передати Україні ще чотири танки Leopard 2

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про передачу Україні ще 4 танків Leopard 2 та партії БТР M-113
Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії, відповідну заяву Роблес зробила на засіданні у форматі «Рамштайн».

«Роблес повідомила про поточний стан іспанських поставок, відзначивши, серед іншого, майбутню поставку ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії піхотних машин M-113 ТОА», – йдеться в повідомленні.

Очільниця міноборони також відзначила хороший прогрес у підготовці українського персоналу на території Іспанії, де станом сьогодні пройшли навчання 1500 осіб.

Нагадаємо, що уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. 

Також США оголосять про новий транш військової допомоги Україні на $300 млн – він переважно складатиметься з боєприпасів.

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Теги: Міноборони партії навчання Україна танки

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