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Трамп зіткнувся з серйозними проблемами у справі про секретні документи – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп зіткнувся з серйозними проблемами у справі про секретні документи – ЗМІ
Експрезидент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Найбільша небезпека для Трампа може полягати в змові з метою перешкоджання правосуддю

Дональд Трамп зіткнувся з важким завданням захиститися від звинувачень у тому, що він незаконно зберігав секретні документи. Про це інформує Reuters.

Колишньому президенту США, який є кандидатом на повторні вибори у 2024 році, був звинувачений у звіті, який був розкритий у федеральному суді Флориди. У ньому йому пред'явлено 37 звинувачень, зокрема порушення закону про шпигунство, змова щодо перешкоджання правосуддю та надання неправдивих показань.

Експерти з права національної безпеки були вражені широтою доказів в звіті, який включає документи, фотографії, текстові повідомлення, аудіо та свідчення свідків.

Зазначається, що це є вагомими аргументами для звинувачення прокуратури в тому, що Трамп незаконно забрав документи, а потім намагався це приховати.

«Деталі досить шокуючі з точки зору недбалості, з якою поводилися з цими документами, і узгоджених зусиль, щоб вони не потрапили в руки ФБР», – сказала Елізабет Гойтейн, експерт із права національної безпеки в Центрі правосуддя Бреннана.

Адвокати Трампа не відразу відповіли на запити про коментарі. Трамп оголосив про свою невинуватість і назвав справу «полюванням на відьом», організовану політичними ворогами.

Найбільша небезпека для Трампа може полягати в змові з метою перешкоджання правосуддю. Звинувачення, які передбачають максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення.

Експерти з права заявили, що докази свідчать про те, що Трамп знав, що у нього є документи, які підлягали виклику в суд, але відмовився їх передати та спонукав своїх адвокатів ввести ФБР в оману.

«Це настільки очевидний випадок обструкції, який ви можете собі уявити», – сказав Кларк Нейлі, юридичний експерт консервативного Інституту Катона.

Юридичні експерти заявили, що багаторічні спроби Трампа приховати документи були головним фактором у рішенні спеціального прокурора Джека Сміта висунути йому звинувачення.

Раніше повідомлялося, що Федеральне велике журі висунуло колишньому президенту США Дональду Трампу звинувачення за семи епізодами у справі про неправомірне поводження з понад 100 секретними документами. 

Теги: вибори Дональд Трамп прокурор документи

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