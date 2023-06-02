Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ревізія бомбосховищ та стан ППО: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ревізія бомбосховищ та стан ППО: Зеленський провів засідання Ставки
Була розглянута ситуація на фронті, але деталей глава держави не повідомив
фото ілюстративне

Володимир Зеленський: «Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва»

Сьогодні, 2 червня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні.

Питання друге. Комплексний розгляд стану нашої ППО. Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря. Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва», – йдеться в повідомленні.

Також була розглянута ситуація на фронті, але деталей глава держави не надав. «Питання четверте. Всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Готуємо відповідні рішення», – підсумував Зеленський.

Триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється.

Теги: санкції бомбосховища Володимир Зеленський Telegram президент повітря

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стало відомо про умову Зеленського для поїздки на саміт НАТО
Зеленський може приїхати на саміт НАТО, але є умова – Financial Times
31 травня, 23:13
резиденція президента США у Вашингтоні
Державний борг США: Білий дім повідомив про прогрес у переговорах
25 травня, 02:54
OFAC ввів санкції проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи
Штати оголосили про санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність
24 травня, 00:26
Стало відомо яким чином Австрія допоможе Україні у розмінуванні територій
Австрія готова допомогти Україні у розмінуванні територій, але є умова
22 травня, 18:07
Російський дипломат Галузін взявся залякувати країни Центральної Азії
Росія може розширити список політичних ворогів
16 травня, 15:08
Порівняно з попереднім тижнем, дещо підвищився рівень забруднення діоксидом азоту, формальдегідом та діоксидом сірки
У повітрі над Києвом перевищений рівень забруднення: у яких районах найбільше
10 травня, 09:04
Олігарх вважає, що він став жертвою перерозподілу бізнесів, який  зараз відбувається в Україні
Арешт активів Новинського: олігарх знайшов виправдання
5 травня, 18:35
У пресслужбі поліції наголосили, що лише підтвердили сам факт підготовки до візиту Зеленського
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
4 травня, 17:46
Наступник Путіна діятиме так само, як і нинішній диктатор РФ
Росія не зміниться. Маємо знищити ворога ще й економічно
3 травня, 14:55

Політика

Ревізія бомбосховищ та стан ППО: Зеленський провів засідання Ставки
Ревізія бомбосховищ та стан ППО: Зеленський провів засідання Ставки
Орбан закликав до мирних переговорів України та Росії. МЗС відреагувало
Орбан закликав до мирних переговорів України та Росії. МЗС відреагувало
Петиція про звільнення очільника Мінкульту набрала необхідну кількість голосів
Петиція про звільнення очільника Мінкульту набрала необхідну кількість голосів
«Людям потрібні не заспокійливі, а «озвірин». Кім анонсував основну битву за Україну
«Людям потрібні не заспокійливі, а «озвірин». Кім анонсував основну битву за Україну
Вісім країн готові передати винищувачі для України – Банкова
Вісім країн готові передати винищувачі для України – Банкова
Українські прикордонники знову глузують з білоруських колег (відео)
Українські прикордонники знову глузують з білоруських колег (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося
39K
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
17K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
14K
Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині
7268
Погрози Кадирова. Головна страшилка Кремля стала посміховиськом
7116
Трійця-2023: коли святкувати, традиції та заборони

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Сьогодні, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Сьогодні, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Вчора, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту