Зеленський провів спеціальну нараду: аналізували, як Росія обходить санкції
«Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій», – запевнив президент
Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо санкцій за участі ГУР, Служби зовнішньої розвідки, уряду, Офісу. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
«Дуже детально проаналізували – як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії… Без яких Росія не змогла би виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими. Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни – використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами! – щоб не було в російських ракетах, в російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки – будуть», – наголосив Зеленський.
Головне зі звернення президента
- Уже завершилася рятувальна операція в місті Підгородне на Дніпровщині, де російська ракета зруйнувала будинки.
- 25 людей зазнали поранень, з них пʼятеро – діти. Давид, йому 6 років, – тяжкий стан, хлопець госпіталізований. Денис, йому 11 років, – теж тяжкий стан, госпіталізований. Олександр, 15 років, – теж тяжкий стан. Ліза, 17 років, – лікування амбулаторне. Кіра, їй 10 років, – мінно-вибухова травма, лікування амбулаторне. Боляче бачити такі звіти.
- Ліза, 2 роки дівчинці, вона була вбита цією російською ракетою. Ймовірно, «Іскандер». Мої співчуття рідним і близьким…
- Російський терор забрав життя сотень наших дітей, і лише за час від 24 лютого, за час повномасштабної війни, достеменно відомо про загибель 485 діточок. Це число, яке ми можемо офіційно підтвердити, знаючи дані кожної дитини.
- На жаль, справжнє число більше. Щоразу, коли ми звільняємо нашу землю від російських окупантів, ми дізнаємося страшну правду про окупацію. Про те, скільки людей, скільки дітей у похованнях на окупованій території – у могилах цієї війни, цієї агресії. І скільки ще досі під руїнами у спалених Росією українських містах і селах.
- Поки що, на жаль, не маємо повної інформації про сотні тисяч дітей, які були депортовані в Росію. Станом на сьогодні завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину з депортації. При тому, що нам достеменно відомо принаймні про 19 505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших маленьких українців і українок, які досі у ворога. Яких ми усіх маємо повернути.
- Сьогодні в нашій державі – день памʼяті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Ще з 14-го року. Дітей, які були б живі, якби купка бандитів у Кремлі, у Москві не відчула себе вождями, які нібито мають право вершити долю народів.
- Кожен із цих бандитів буде засуджений. Я не сумніваюся в цьому. На цей результат працюють усі необхідні правові інституції.
- І сьогодні, у цей день памʼяті, я хочу подякувати усім у світі, хто підтримує наші зусилля заради справедливості. Заради покарання кожного, хто приніс на нашу землю терор, кожного, хто вбиває й депортує дітей і дорослих.
- Я вдячний усім у світі, хто допомагає роботі Міжнародного кримінального суду, його команді в розслідуванні російських злочинів на українській землі. І хто допомагає нам організовувати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України – щодо того первісного злочину, який породив усі інші страшні злочини цієї війни.
- Хай вироки щодо рашистів, які вони одного дня почують на лаві підсудних, – законні та справедливі вироки – будуть свідченням того, що світ все ж таки берегтиме життя, берегтиме цивілізованість. І що все ж таки настане той час, коли діти на Землі – в Україні та будь-де ще – будуть захищені від такого зла, як російське зло, і від таких агресій.
- Ось чому так важливо, щоб сила справедливості, сила відповідальності була потужною згадкою про кожне життя, яке було забране злом, Росією. І частиною цієї відповідальності – обовʼязковою частиною – на сьогодні є санкції.
Раніше Зеленський показав відео із дітьми, яких вбила Росія.
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