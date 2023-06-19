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Найбільший банк Китаю заблокував деякі платежі для росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Найбільший банк Китаю заблокував деякі платежі для росіян
Російські банки заявили про обмеження оплат через один із китайських банків
фото: ілюстративне

Bank of China зробив оновлення щодо можливості платежів в юанях для російських клієнтів

Один із найбільших за розміром активів банк Китаю Bank of China запровадив обмеження на платежі у юанях для російських клієнтів. Про це пише Frank Media з посиланням на дані від кількох російських банків, які використали коррахунки у фінустанові.

За словами банкірів, обмеження стосуються переказів у юанях на адресу банків ЄС, Швейцарії, Великої Британії та США. Причому заборона діє навіть щодо платежів у КНР, якщо їх одержувачами є китайські філії західних банків.

Представник «Юнікредит банку», «дочки» італійської групи UniCredit в РФ розповів, що проблеми почалися минулого тижня, а їх ініціатор - російська структура китайського банку, «Бенк оф Чайна (Росія)». Аналогічне повідомлення отримали  російські «Акібанк», «Модульбанк» та один із найбільших російських брокерів «Фінам».

Голова правління Модульбанку Павло Семенов розповів РБК , що обмеження торкнулися всіх банків, які використовують Bank of China як основний банк-кореспондент для переказів у юанях. 

Банкіри бідкаються, що окрім юанів заборона поширюється і на долари. При цьому Bank of China зробив виняток для переказів у власні дочірні банки – вони поки що проходять.

Як пояснює видання, обмеження пов'язані передусім з ризиком вторинних санкцій чи іншими обмеженнями щодо китайських банків: їм може загрожувати закриття власних коррахунків у США та ЄС.

За  даними Центрального банку РФ  на квітень 2023 року, частка юаня в платежах за російський експорт досягла 23%: а за імпорт – 31%. Оборот китайської валюти на Московській біржі теж б'є рекорди: на неї припадає 39% угод на біржовому ринку та 24% на позабіржовому (проти 36% та 22% відповідно місяцем раніше).

Головним чином, юанями оплачується торгівля з Китаєм, обсяг якої у січні квітні сягнув $73 млрд. Що стосується  переказів у юанях у західні країни, то вони, найімовірніше, здійснювалися за відсутності інших законних способів. Більшість великих банків у РФ відключені від системи SWIFT, і тому компаніям, які навіть не потрапили під санкції, провести платежі буває просто неможливо.

Банкіри із РФ нарікають, що загалом така політика Bank of China є частиною глобальної тенденції банків із дружніх країн щодо обмеження операцій російських осіб. Тільки за останні місяці схожі обмеження було запроваджено банками з ОАЕ, Казахстану та інших країн 

Як частина глобальної фінансової системи, китайські банки не можуть і не повністю ігноруватимуть західні санкції інакше вони ризикують втратити доступ до операцій у доларах і євро.

Нагадаємо, казахстанські банки відмовляються приймати платежі в рублях від підприємців із Росії, бо бояться санкцій США. Джерело в російському банку з топ-50 розповіло, що Halyk Bank, Fortenank, RBK bank та Bereke bank останнім часом повернули десятки платежів у рублях.  США прискіпливо стежать за  ринками та банківською системою у Казахстані та Вірменії. Особливо за тим, щоб російські рублі не конвертувалися в долари і не ходили світом, пояснюють експерти. 

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Теги: росія санкції Китай торгівля імпорт політика рублі

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