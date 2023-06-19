Найбільший банк Китаю заблокував деякі платежі для росіян

Bank of China зробив оновлення щодо можливості платежів в юанях для російських клієнтів

Один із найбільших за розміром активів банк Китаю Bank of China запровадив обмеження на платежі у юанях для російських клієнтів. Про це пише Frank Media з посиланням на дані від кількох російських банків, які використали коррахунки у фінустанові.

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За словами банкірів, обмеження стосуються переказів у юанях на адресу банків ЄС, Швейцарії, Великої Британії та США. Причому заборона діє навіть щодо платежів у КНР, якщо їх одержувачами є китайські філії західних банків.

Представник «Юнікредит банку», «дочки» італійської групи UniCredit в РФ розповів, що проблеми почалися минулого тижня, а їх ініціатор - російська структура китайського банку, «Бенк оф Чайна (Росія)». Аналогічне повідомлення отримали російські «Акібанк», «Модульбанк» та один із найбільших російських брокерів «Фінам».

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Голова правління Модульбанку Павло Семенов розповів РБК , що обмеження торкнулися всіх банків, які використовують Bank of China як основний банк-кореспондент для переказів у юанях.

Банкіри бідкаються, що окрім юанів заборона поширюється і на долари. При цьому Bank of China зробив виняток для переказів у власні дочірні банки – вони поки що проходять.

Як пояснює видання, обмеження пов'язані передусім з ризиком вторинних санкцій чи іншими обмеженнями щодо китайських банків: їм може загрожувати закриття власних коррахунків у США та ЄС.

За даними Центрального банку РФ на квітень 2023 року, частка юаня в платежах за російський експорт досягла 23%: а за імпорт – 31%. Оборот китайської валюти на Московській біржі теж б'є рекорди: на неї припадає 39% угод на біржовому ринку та 24% на позабіржовому (проти 36% та 22% відповідно місяцем раніше).

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Головним чином, юанями оплачується торгівля з Китаєм, обсяг якої у січні квітні сягнув $73 млрд. Що стосується переказів у юанях у західні країни, то вони, найімовірніше, здійснювалися за відсутності інших законних способів. Більшість великих банків у РФ відключені від системи SWIFT, і тому компаніям, які навіть не потрапили під санкції, провести платежі буває просто неможливо.

Банкіри із РФ нарікають, що загалом така політика Bank of China є частиною глобальної тенденції банків із дружніх країн щодо обмеження операцій російських осіб. Тільки за останні місяці схожі обмеження було запроваджено банками з ОАЕ, Казахстану та інших країн

Як частина глобальної фінансової системи, китайські банки не можуть і не повністю ігноруватимуть західні санкції інакше вони ризикують втратити доступ до операцій у доларах і євро.

Нагадаємо, казахстанські банки відмовляються приймати платежі в рублях від підприємців із Росії, бо бояться санкцій США. Джерело в російському банку з топ-50 розповіло, що Halyk Bank, Fortenank, RBK bank та Bereke bank останнім часом повернули десятки платежів у рублях. США прискіпливо стежать за ринками та банківською системою у Казахстані та Вірменії. Особливо за тим, щоб російські рублі не конвертувалися в долари і не ходили світом, пояснюють експерти.