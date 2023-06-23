П'ять головних новин за 23 червня

Нові заходи ЄС спрямовані в основному на посилення наявних санкцій та припинення їхнього обходу

Євросоюз затвердив 11-й пакет санкцій проти Росії, український контрнаступ не виправдовує очікувань Заходу, в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Ці та інші події 23 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Євросоюз затвердив 11-й пакет санкцій проти Росії

Рада Євросоюзу затвердила 11-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Нові заходи спрямовані в основному на посилення існуючих санкцій та припинення їхнього обходу.

Щоб розв'язати проблему обходу санкцій, Євросоюз зміцнюватиме співпрацю з третіми країнами та технічну допомогу. У випадку, якщо співпраця не дає очікуваних результатів, ЄС здійснить дії, спрямовані на те, щоб позбавити Росію ресурсів для війни – запровадить санкції у відповідь на участь операторів третіх країн у допомозі.

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Як крайні заходи Євросоюз розглядає обмеження продажу, постачання, передачі або експорту товарів і технологій, заборонених для росії, третім країнам, які їй допомагають.

Український контрнаступ не виправдовує очікувань Заходу

Перший етап українського контрнаступу не виправдовує очікувань країн Заходу. Про це CNN розповіли двоє західних чиновників та високопоставлений військовий із США. Як вони зазначають операція ЗСУ нібито йде гірше за прогнози «за всіма показниками». Натомість Росія ж, навпаки, продемонструвала більшу ефективність.

За словами посадовців, ЗС РФ добре зміцнили позиції за допомогою мінних загороджень, перед якими українські підрозділи виявилися «вразливими». Також Росія ефективно використовує свою перевагу у повітрі.

Проте співрозмовники видання зберігають позитивний прогноз щодо контрнаступу, оскільки розуміють, що він лише розпочався. За їхніми словами, точніше оцінити те, що відбувається, можна буде в липні. Згодом ЗСУ вдасться відвоювати свою територію, вважають вони.

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В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

В Україні починає функціонувати Єдиний реєстр зброї. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що він допоможе автоматизувати облік зброї та зробити отримання дозволів зручним і доступним для пересічних громадян.

Громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю, якщо виникне така необхідність. Реєстр також допоможе автоматизувати облік зброї. Єдиний реєстр зброї передбачатиме створення електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, подаючи документи через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.

Уряд перевірить діяльність та майновий стан усіх військкомів

В Україні пройде перевірка діяльності та майнового стану усіх військкомів. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини». За його словами, підставою для такого рішення стала ситуація щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування.

Завод безпілотників Baykar в Україні: з'явились нові подробиці будівництва

Турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. У 2025 році цей завод має запрацювати, обсяг інвестицій у нього становить $95,5 млн. У 2019 році, плануючи відкриття двох заводів в Україні, Baykar заснувала ТОВ «Авіа Венчур». Ця компанія від імені Baykar займатиметься будівництвом заводу, де вироблятимуться Bayraktar TB2 та Akıncı.