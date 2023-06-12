«Слуги» пропіарились, роздавши гуманітарні ноутбуки на Кіровоградщині

Представники партії «Слуги народу» вирішили допомогти вчителям у регіонах обладанням, але не за свої кошти

Понад сто працівників освіти отримали ноутбуки для проведення дистанційних уроків у Кіровоградській області. Про це пише підрозділ пресслужби партії «Слуги народу» на Кіровоградщині. Втім, роздачу гуманітарної техніки від партнерів для освітян вирішили перетворити на традиційний збір людей із з помпезним врученням, подяками та спільними фото. Зокрема йдеться про те, що «подякувати освятнам за навчання дітей» завітали голова обласної ради, представник «Слуги народу» Юрій Дрозд і начальник ОВА Андрій Райкович.

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«Від імені депутатського корпусу та обласної ради щира вам подяка! У такий нелегкий для країни час ви продовжуєте навчати молоде покоління. Нове обладнання – це нові можливості для освітнього процесу. А враховуючи воєнні дії, сьогодні – це нагальна потреба, без якої не може бути навчання. Дякую партнерам за постійну турботу про освіту нашої області. Сьогодні увесь Світ стоїть пліч о пліч з нами», – зазначив голова обласної ради Юрій Дрозд.

Окремим рядком у повідомленні прессслужби партії зазначено, що нардепи придбали ноутбуки не за власний кошт, а за гроші спонсорів. Техніку марки Hewlett-Packard було передано вчителям за підтримки корпорації World Vision International. Для проведення дистанційного навчання освітяни Кіровоградщини отримали вже понад тисячу нових ноутбуків.

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Нагадаємо, ЗНО в майбутньому може проводитись у комп’ютерному форматі. Останні два роки національний мультипредметний тест, який відбувався в комп’ютерному форматі, проходив у рази краще паперового варіанту. Саме тому в майбутньому освітяни хочуть перевести випускні тести в комп’ютерний формат. Про це в ефірі національного телемарафону заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її словами, те, що останніми роками національний мультипредметний тест відбувається в комп'ютерному, а не паперовому форматі, є позитивним моментом.

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