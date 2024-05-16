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США зупиняють імпорт промислових товарів з Китаю, те саме має зробити уряд України – економіст

Іван Гавриляк
glavcom.ua
США зупиняють імпорт промислових товарів з Китаю, те саме має зробити уряд України – економіст
«США фактично заблокували імпорт китайської промпродукції на $18 млрд»
фото: Depositphotos

«Весь цивілізований світ закривається від Китаю»

США почали приймати заходи аби зупинити імпорт промислових товарів з Китаю у стратегічні галузі, те саме має зробити уряд України. Таку думку висловив Олексій Кущ, коментуючи рішення американського президента Джо Байдена щодо різкого підвищення мит на низку китайської продукції.

«США фактично заблокували імпорт китайської промпродукції на $18 млрд. Це, переважно, товари у стратегічних галузях, наприклад, певна продукція зі сталі та алюмінію, напівпровідники, сонячні батареї та електромобілі. Відзначу: в Білому домі заявили, що мета підняття мит – це «неприйнятні ризики», які створюють китайці для економічної безпеки США», – сказав він.

За його словами, йдеться про те, що китайські товари просто знищують місцевих виробників.

«Саме тому адміністрація Байдена обмежує наплив продукції з КНР, аби збільшити власне, американське виробництво промислових товарів у критичних галузях. До речі, нещодавно про подібні плани говорила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тому можна говорити, що весь цивілізований світ закривається від Китаю», – вважає експерт.

«Водночас ринки України є відкритими для китайських товарів, особливо у стратегічних галузях. Наприклад, це стосується сталевих труб, імпорт яких з Китаю в Україну кратно збільшився. Їх масово закуповують державні українські компанії», – підкреслює він.

Олексій Кущ каже, що це вже призводить до зниження завантаження українських підприємств.

«Є всі ризики того, що імпортні китайські труби нанесуть шкоду нашим промисловим заводам, які дають роботу десяткам тисяч людей та сплачують мільярди гривень податків. Уряд не має цього допустити, тому повинен також обмежувати імпорт з Китаю у стратегічних галузях у будь-який спосіб», – констатував економіст.

Нагадаємо, як повідомляло видання New Voice, Китай активно допомагає Росії збільшувати оборонне виробництво за рахунок поставок верстатів, мікроелектроніки, БПЛА, технологій крилатих ракет. У 2023 році 90% російського імпорту мікроелектроніки припадало на Китай, який Росія використовувала для виробництва ракет, танків і літаків.

Китай надав Росії двигуни для дронів і турбореактивні двигуни для крилатих ракет, китайські та російські підприємства працюють над спільним виробництвом дронів у Росії. Також повідомлялося про те, що китайські компанії постачають Росії нітроцелюлозу для виробництва палива для зброї, допомагаючи Росії швидко розширити свої потужності з виробництва ключових боєприпасів, таких як артилерійські снаряди.

Теги: США санкції Китай торгівля

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