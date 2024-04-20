Атака на Ірак: США та Ізраїль заявили про непричетність до удару

Щонайменше троє людей отримали поранення після п’яти вибухів на військовій базі Іраку

Ізраїль та США заявили про непричетність до удару по військовій базі, яка використовується Народними мобілізаційними силами Іраку. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США у соцмережі Х.

«Нам відомі повідомлення про те, що Сполучені Штати сьогодні завдали авіаударів по Іраку. Ці повідомлення не відповідають дійсності. Сполучені Штати не завдавали сьогодні повітряних ударів по Іраку», – йдеться у повідомленні.

Також CNN пише, що ізраїльський чиновник заявив, що його країна не причетна до вибухів в Іраку.

Видання зауважило, що щонайменше троє людей отримали поранення після п’яти вибухів на військовій базі Іраку.

Нагадаємо, що 19 квітня на військовій базі, яка використовується Народними мобілізаційними силами Іраку (PMF) на південь від Багдада, прогримів сильний вибух. Про це повідомляє Reuters. Видання пише, що вибух був достатньо потужним.