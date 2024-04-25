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Британія ввозить нафтопродукти РФ, користуючись лазівкою в законі – The Guardian

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Британія ввозить нафтопродукти РФ, користуючись лазівкою в законі – The Guardian
Імпорт рафінованої нафти до Британії з Індії, Китаю та Туреччини у 2023 році становив 2,2 млрд фунтів стерлінгів
фото з відкритих джерел

Протягом 2023 року до Британії було імпортовано близько 5,2 млн барелів нафтопродуктів, вироблених з російської нафти

Велика Британія продовжує імпортувати рекордні обсяги нафтопродуктів з країн, які переробляють російське викопне паливо, оскільки в законі про імпорт є лазівка. Про це пише The Guardian.

Урядові дані, проаналізовані сайтом Desmog, свідчать, що імпорт рафінованої нафти до Британії з Індії, Китаю та Туреччини у 2023 році становив 2,2 млрд фунтів стерлінгів, що є рекордним показником порівняно з попереднім роком.

Британія офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів з 5 грудня 2022 року, однак якщо російська нафта переробляється в іншій країні, вона не вважається такою, що походить з Росії. Це дозволяє їй обходити заборону на торгівлю. Як наслідок, російська нафта продається країнам-союзникам для переробки перед експортом до Британії.

«Поки уряд не закриє цю лазівку, Британія допомагає Росії платити за війну в Україні. Британія повинна діяти зараз, щоб заборонити імпорт пального, виробленого з російської нафти, і показати, що її підтримка України є щирою», – зазначила Лела Стенлі, старша дослідниця міжнародної неурядової організації Global Witness.

За оцінками Global Witness, протягом 2023 року до Британії було імпортовано близько 5,2 млн барелів нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, причому більша частина імпорту (4,6 млн барелів) припадає на авіаційне пальне. За оцінками, пальне, пов'язане з Росією, використовувалося в одному з 20 британських авіарейсів.

Нагадаємо, морський експорт російської нафти на другому тижні квітня піднявся до 11-місячного максимуму, а поставки з усіх основних портів наблизилися до пікових рівнів. 

До слова, член Європарламенту від Швеції Елен Фріцзон запропонувала маркувати походження нафти та газу, щоб не допустити постачання з Росії. У своєму зверненні до Єврокомісії вона зазначила, що антиросійські санкції досі вдається обійти, через що російське паливо та нафта потрапляють на ринки Європи.

Читайте також: Газ другий рік занепадає, нафта відновлюється. Поточні санкційні втрати Росії
Теги: росія пальне Велика Британія санкції нафтопродукти нафта

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