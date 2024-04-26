Генсек НАТО розповів, що треба зробити Китаю для гарних відносин із Заходом

Китай не може одночасно мати хороші відносини із Заходом, і підтримувати війну

Допомога від Китаю «життєво важлива» для того, щоб Росія змогла продовжувати війну проти України

Якщо Китай хоче налагодити відносини з країнами Заходу, то має припинити підтримку Росії у війні проти України. Про це заявив генсек заявив під час візиту до Берліну 25 квітня.

За словами генсека, допомога від Китаю «життєво важлива» для того, щоб Росія змогла продовжувати війну проти України. Минулого року росіяни імпортували близько 90% мікроелектроніки з Китаю, яка використовується у виробництві ракет, танків та літаків. Також КНР хоче надати РФ нові супутникові можливості.

«Китай заявляє, що хоче мати хороші відносини із Заходом. Водночас Пекін продовжує підживлювати найбільший збройний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть мати і те, і інше», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також застеріг західних союзників від того, щоб вони не потрапили в таку ж залежність від Китаю, в яку потрапили від Росії.

«У минулому ми зробили помилку, потрапивши в залежність від російських нафти і газу. Ми не повинні повторити цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, сировини, технологій робить нас вразливими», – сказав генсек.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що у травні планує відвідати Китай.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили Росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Як повідомлялося, Російська Федерація разом із Китаєм працюють над перетворенням Shahed-136 у боєприпас типу «Ланцет».