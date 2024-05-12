Торгова війна США проти Китаю розпочалася

«Для США все це може закінчитися якщо не кризою, то суттєвим перенапругою зовнішнього контуру»

Якщо маховик санкцій щодо Китаю затягуватиметься як зашморг на шиї, це не призведе до того, що Китай ізолює РФ

Після всіх візитів до Пекіна міністра фінансів США Джанет Йеллен та держсекретаря Блінкена, коли Китаю ввічливо запропонували скоротити «надлишкові виробничі потужності», Китай відповів амбітною програмою «нових продуктивних сил».

На прохання скоротити постачання до РФ – відповідь буде після візиту Путіна до Піднебесної.

Але вже зараз очікується, що відповідь буде не дуже. Наші інтереси.

Те, що позиція Китаю вирішена наперед, говорить превентивна реакція США: на імпорт китайських електромобілів введено мито у розмірі 100% (sic!!!).

Також запроваджуються мита на імпорт у США китайських сонячних батарей.

Вишенька на торті – санкції щодо китайських банків.

Взагалі, хотілося б помилятися, але вся ця історія санкцій щодо Китаю дуже схожа на запровадження Америкою санкцій щодо Японії напередодні Другої світової війни.

Тоді Японія стала союзником держав Осі (Німеччини та Італії) та напала на Перл-Харбор, а також колонії США та Британії в Азії.

Якщо маховик санкцій щодо Китаю затягуватиметься як зашморг на шиї, це не призведе до того, що Китай ізолює РФ.

Це призведе до ще більшого зближення Китаю та РФ, а в крайньому варіанті – активувати конфлікт двох проксі (Північної та Південної Корей) або у найбільш радикальному форматі – розігріти конфлікт на Тайвані.

На жаль, у США зараз немає фігури рівної Кісінджеру або навіть Ніксону.

Тому, гадаю, всі помилки будуть зроблені з перевиконанням плану.

Єдине, що може загальмувати процес обвалу індо-тихоокеанської стратегії США – це вибори та зміна політичної парадигми разом із зміною політичних еліт.

Інакше для США все це може закінчитися якщо не кризою, то суттєвим перенапругою зовнішнього контуру.