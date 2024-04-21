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Названо дату, коли розпочнеться кримінальний процес над Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Названо дату, коли розпочнеться кримінальний процес над Трампом
У п’ятницю, 19 квітня, в Нью-Йорку присягу склали 12 присяжних і шестеро заступників
фото: Reuters

Усі 18 присяжних вперше зустрінуться в понеділок, коли має розпочатися судовий процес

У понеділок, 22 квітня, розпочнеться кримінальний процес над експрезидентом США Дональдом Трампом за звинуваченням у спробі підкупу порноакторки Стормі Деніелс. Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що у п’ятницю, 19 квітня, у Нью-Йорку присягу склали 12 присяжних і шестеро заступників.

Трамп, чиї адвокати продовжували намагатися затягнути судовий розгляд, поскаржився на швидкість судді Хуана Мерчана, коли той покидав залу суду.

«Суд починається в понеділок, а це задовго до того, як багато хто думав. Суддя хоче, щоб це відбулося якомога швидше. Це з його причин, а не з моїх», – заявив експрезидент.

Новими присяжними стали: жінка з Іспанії, корінна жителька Нью-Йорка, фахівець за контрактом, жінка, яка працює в швейній компанії і менеджер проєктів у будівельній компанії. Усі 18 присяжних вперше зустрінуться в понеділок вранці, коли має розпочатися судовий процес.

Нагадаємо, що прокурори звинувачують Дональда Трампа у тому, що у 2014 році він через свого адвоката Майкла Коена за $130 тис. доларів намагався підкупити порноакторку Стормі Деніелс, аби завадити їй оприлюднити свої заяви про сексуальні стосунки з Трампом. Експрезидент заперечує факт цієї зустрічі.

Раніше повідомлялося, у Верховному суді штату Нью-Йорк відхилили подані експрезидентом США Дональдом Трампом документи про заставу на суму $175 млн у справі про цивільне шахрайство через те, що він не надав поточний фінансовий звіт. За інформацією з електронної системи подання документів суду стало відомо, що «облігація/зобов'язання» Трампа було «повернуте на виправлення».

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Теги: суд США Дональд Трамп Нью-Йорк

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