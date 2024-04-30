У новітніх американських винищувачах F-35 знайдено низку критичних дефектів

У нових літаках F-35C Joint Strike Fighter вартістю $94,4 млн, які отримав Корпусу морської піхоти США,ю знайшли низку несправностей

Безліч критичних несправностей були виявлені у п'яти нових винищувачах F-35C Joint Strike Fighter, поставлених ескадрильї Корпусу морської піхоти США у 2023 році. Про це йдеться у службовій записці підполковника Майкла Фішера, яку вдалося отримати виданню Defense News. Військовий наголосив, що стан літаків підриває боєздатність корпусу.

Зокрема у звіті сказано, що 311 ударна ескадрилья винищувачів морської піхоти, або VMFA-311, на авіабазі Мірамар корпусу морської піхоти в Сан-Дієго виявила ряд проблем з літаками F-35 виробництва Lockheed Martin. На їхнє усунення знадобилося понад 700 годин роботи.

Майкл Фішер написав, що стан винищувачів F-35 непокоїть Корпус морської піхоти, а кількість компонентів, що вийшли з ладу, є неприйнятною.

«Готовність F-35C продовжує турбувати Корпус морської піхоти та знижує нашу здатність бути резервною силою країни», – написав Фішер. «Кількість несправних компонентів, витрачених людино-годин і втрачених вильотів є неприйнятною для підтримки базового рівня майстерності та узгодженості на оперативному рівні. Відділ підготовки та обслуговування F-35C має вірити в якість і надійність кожного літака F-35C», – йдеться у звіті Фішера.

F-35C – малопомітний багатофункціональний винищувач «п'ятого покоління», розроблений корпорацією Lockheed Martin у трьох варіантах. Один із варіантів використовують ВМС і Корпус морської піхоти. Кожен літак коштує $94,4 млн. Він може злітати з авіаносців і сідати на них, а кінці його крил можуть складатися, щоб забезпечити більш компактне зберігання на авіаносцях.

У службовій записці підполковника йдеться, що ущільнення та сегменти на кількох форсунках були встановлені неправильно, їх довелося зняти та перевстановити. Багато деталей літаків, зокрема контролери систем керування живленням і температурою, електронні блоки та електрогідростатичний привід на задній кромці закрилка також були замінені. У одного літака також вийшов з ладу гальмівний вузол лівого головного шасі, у іншого винищувача – панорамний дисплей кабіни, а у третього – стався витік із балона резервної кисневої системи. У Корпусі морської піхоти відмовилися спілкуватися з Defense News, заявивши, що не коментуватимуть документи, які не були офіційно опубліковані.

Раніше стало відомо, що американський ударний винищувач F-35A був офіційно сертифікований для переміщення термоядерної гравітаційної бомби B61-12. Про це повідомив представник Об'єднаного програмного офісу F-35 Расс Гомере, зазначає Breaking Defense.

«F-35A – це перший літак п'ятого покоління, здатний нести ядерну зброю, і перша нова платформа (винищувач або бомбардувальник), що досягла цього статусу з початку 1990-х років. Ця робота з ядерної сертифікації F-35 є кульмінацією понад 10 років інтенсивних зусиль усього атомного підприємства, до якого входять 16 різних державних і галузевих зацікавлених сторін», – сказав Гомере.

Тепер деякі з літаків даного типу зможуть нести ядерні бомби B61-12. Таким чином винищувачі F-35 стали літаками «подвійного призначення», які можуть нести як звичайні, так і ядерні бомби.