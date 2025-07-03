Стармер може піти у відставку протягом кількох місяців – ЗМІ

Стармеру пророкують відставку протягом кількох місяців на тлі зростаючого невдоволення в Лейбористській партії

Прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, можливо, доведеться піти у відставку протягом кількох місяців, якщо його уряд продовжить демонструвати слабкі результати. Таке припущення висловили двоє високопоставлених депутатів від Лейбористської партії, заявив заступник політичного редактора Sky News Сем Коутс, пише «Главком».

За словами джерел Коутса Стармера «попередили»: якщо лейбористи погано виступлять на виборах у травні наступного року в Уельсі, Шотландії та Лондоні, це може означати кінець його перебування на Даунінг-стріт.

«Рівень нещастя та відчаю в деяких частинах Лейбористської партії настільки вражаючий, що саме зараз, у першу річницю, я чую від міністрів уряду, що Стармеру, можливо, доведеться піти у відставку за кілька місяців», – зазначив Коутс.

Раніше суперечливий законопроєкт Стармера про соціальне забезпечення був ухвалений, незважаючи на значний протест депутатів від лейбористської партії, а внесені значні зміни створили нову «чорну діру» у фінансах країни вартістю £5 млрд.

Ситуація ускладнилася після інциденту з канцлером скарбниці Рейчел Рівз. Сльози Рівз, як повідомляється, призвели до обвалу ринків, різкого падіння вартості фунта стерлінгів та довгострокових державних облігацій.

Попри це, сер Кір Стармер пізніше заявив, що пані Рівз буде канцлером ще «дуже довго». Він назвав «абсолютно неправильним» натякати, що її сльози пов'язані з поворотом питання соціального забезпечення, і підкреслив, що це була «її особиста справа». Стармер наголосив на «фантастичній роботі» Рівз та їхній злагодженій співпраці.

Міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг також запропонував захист прем'єр-міністра та канцлера, заявивши виданню, що сера Кіра «постійно недооцінюють» і що він «звичайно» в безпеці на посаді прем'єр-міністра. Він додав, що Рівз – «сильна людина», «стійка» та «з нею, щоб залишитися».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що «глибоко шкодує» про свої слова щодо ризику перетворення Британії на «острів чужинців» через масову імміграцію. Він визнав, що було «неправильно» використовувати цю фразу у своїй промові минулого місяця, попри те, що раніше офіційний представник прем’єр-міністра наполягав на її доречності.