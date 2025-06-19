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Кір Стармер на саміті G7 зробив курйозну помилку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Прем'єр-міністр потиснув руку спочатку перекладачеві, а не президентові Південної Кореї
фото: www.dailymail.co.uk

Стармер на саміті G7 переплутав перекладача із президентом Південної Кореї 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на саміті G7 у Канаді прийняв перекладача за президента Південної Кореї Лі Чже Мена. Як повідомляє «Главком», про цей курйозний випадок написала британська газета Daily Mail.

Кір Стармер на саміті G7 зробив курйозну помилку фото 1

За інформацією видання, інцидент стався, коли Стармер зустрівся із президентом Південної Кореї для офіційних переговорів.

«Потис руку перекладачеві замість Лі Чже Мена» – йдеться в публікації.

Крім того, під час спільної фотографії Стармер не зміг одразу вибрати місце, забарившись і поставивши зрештою корейську сторону в незручне становище.

Після інциденту Стармер заявив, що Велика Британія має «хороші міцні відносини» з Південною Кореєю, і Лондон налаштований зміцнити їх ще більше в галузях торгівлі та оборони.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково припив участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» та повернувся до Вашингтона.

До слова, президент США Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою». 

Теги: міністр Південна Корея Велика Британія Daily Mail Лондон Кір Стармер

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