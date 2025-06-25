Російські гроши працюватимуть на оборону України

350 сучасних ракет ППО, виготовлених у Великій Британії та адаптованих у рекордно короткі терміни для наземного запуску

Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні – цього разу за рахунок відсотків, отриманих Великою Британією від заморожених російських активів.

Велика Британія надішле 350 сучасних ракет ППО, виготовлених у Великій Британії та адаптованих у рекордно короткі терміни для наземного запуску. Використовуючи 70 мільйонів фунтів стерлінгів відсотків, залучених завдяки урядовій програмі надзвичайного прискорення доходів.

Цей крок знаменує собою перший випадок, коли Велика Британія використовує кошти, пов'язані з Росією, для прямого фінансування озброєння для Києва. Ракети будуть розгорнуті за допомогою систем Raven, поставлених Великою Британією – п'ять з яких прямують до України, загальну їх кількість складатиме до 13.

Стармер, виступаючи перед щорічним самітом НАТО в Гаазі, сказав: «Росія, а не Україна, повинна платити ціну за варварську та незаконну війну Путіна. Цілком правильно, що ми використовуємо російські активи для зміцнення протиповітряної оборони України. Безпека України життєво важлива для нашої власної».

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що ракети врятують життя та є доказом того, що військова та промислова база Великої Британії може адаптуватися до потреб сучасної війни. Він звинуватив Москву у продовженні невибіркових ракетних атак і чітко дав зрозуміти, що «Путін не серйозно ставиться до миру».

Новий пакет є частиною найбільшого в історії щорічного зобов'язання Великої Британії перед Україною – 4,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги.

Напередодні саміту НАТО прем'єр-міністр домовився з Володимиром Зеленським про тісну співпрацю у сфері військового виробництва між Великою Британією та Україною.