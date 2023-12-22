Столлтенберг пояснив, чому Путін втратив Україну назавжди

Єнс Столтенберг: «РФ також перебуває в більшій політичній ізоляції, ніж раніше»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Росії не вдастя досягти своїх цілей в Україні, навіть не зважаючи на військові зусилля. Про це Столтенберг повідомив в інтерв'ю dpa, передає Handelsblatt.

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Генсек НАТО зазначив, що метою повномасштабного вторгнення було прагнення президента РФ Володимира Путіна перешкодити руху України в Північноатлантичний альянс і Європейський союз.

Утім, як підкреслив Столтенберг, через два роки війни Україна «ближча до Північноатлантичного альянсу та ЄС, ніж будь-коли».

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«Путін втратив Україну назавжди. Це велика стратегічна поразка Росії», – наголосив посадовець, висловивши впевненість, що Україна врешті-решт досягне свого бажання – вступу в НАТО.

Водночас Столтенберг додав, що РФ «доводиться платити надзвичайно високу ціну» за війну проти України й нагадав втрати окупантів.

«Росія вже втратила сотні літаків і тисячі танків, а 300 000 солдатів були вбиті або поранені. Внаслідок війни зросла інфляція та впав рівень життя. РФ також перебуває в більшій політичній ізоляції, ніж раніше», – продовжив генсек.

Окрім цього, посадовець застеріг від сподівань на швидке припинення війни з огляду на розвиток подій. Зокрема вказав на відсутність ознак зміни курсу Путіна після ймовірного переобрання на виборах в березні.

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«У нас немає жодних ознак того, що Путін змінить свої цілі та свою політику. Він і надалі намагатиметься окупувати більше території», – підсумував Столтенберг.

Раніше Столтенберг висловив впевненість, що Україна одного дня стане повноцінним членом Альянсу.