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Кремль хоче контролювати усі системи відеоспостереження в РФ. ISW пояснив причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кремль хоче контролювати усі системи відеоспостереження в РФ. ISW пояснив причину
фото з відкритих джерел

У РФ налічується близько 1,2 млн камер відеоспостереження, і лише половина з них підконтрольна владі

Кремль прагне встановити контроль над усіма системами відеоспостереження в РФ з метою посилення репресивних заходів у країні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Мінцифри РФ виступило з ініціативою створення єдиної платформи для зберігання та обробки відеоматеріалів з усіх систем відеоспостереження в Росії, вартість якої, як повідомляється, становитиме близько 134 млн доларів.

Зазначається, що в РФ налічується близько 1,2 млн камер відеоспостереження, і лише половина з них підконтрольна владі. Міністерство цифрового розвитку Росії планує збільшити цей показник до 5 млн до 2030 року, включивши в усі камери програмне забезпечення для розпізнавання осіб та зображень.

Раніше повідомлялося, що Кремль виражає певну стурбованість щодо майбутніх виборів президента РФ, попри підтримку Володимира Путіна серед росіян. 

Аналітики зазначають, що Кремль також може бути стурбований рівнем підтримки Путіна серед безпосередніх учасників війни проти України. Так, вагома частина цих людей мають ультранаціоналістичні погляди і регулярно виступають за повну мобілізацію в Росії, а також за продовження наступальних операцій в Україні.

Крім того, як повідомили експерти, Кремль, можливо, хоче, щоб Путін отримав ще більший відсоток голосів на виборах. Влада намагається заспокоїти групи, які відкрито висловлюють невдоволення рішеннями президента РФ.

Теги: репресії росія влада путін

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