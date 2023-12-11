За війну віцепрем’єр Кубраков отримав 29 млн грн від колишнього партнера
Ще у 2021 році високопосадовець продав свою частку в компанії «Місто для людей», яка займається введенням в експлуатацію багатоповерхівок
За 2022-2023 роки віцепрем’єр-міністр з відновлення-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 28,59 млн грн, отриманих у виглядів доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Реєстру декларацій.
Джерелом доходу виступив громадянин України Руслан Крамаренко. Найбільший транш коштів (17,57 млн грн) від цієї особи надійшов віцепрем’єру 20 жовтня 2023 року.
Руслан Крамаренко – це колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького , один з найближчих соратників «регіонала» Олександра Попова, а також уже ексбізнес-партер Кубракова в компанії «Місто для людей». Влітку 2021 року віцепрем’єр повідомив про продаж свого бізнесу. У 2016 році він разом з Русланом Крамаренком заснували групу компаній «Місто для людей», яка займається введенням в експлуатацію багатоповерхівок (комплексне обслуговування об’єктів, монтаж водопровідних мереж, систем опалення, прибирання будинків та інше).
Як підрахував «Главком», починаючи з 2021 року, Олександр Кубраков одержав від Руслана Крамаренка 38,45 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.
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