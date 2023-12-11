Головна Країна Політика
search button user button menu button

За війну віцепрем’єр Кубраков отримав 29 млн грн від колишнього партнера

Віталій Тараненко
glavcom.ua
За війну віцепрем’єр Кубраков отримав 29 млн грн від колишнього партнера
Найбільший транш коштів (17,57 млн грн) від колишнього бізнес-партнера надійшов віцепрем’єру наприкінці жовтня
фото з сайту президента

Ще у 2021 році високопосадовець продав свою частку в компанії «Місто для людей», яка займається введенням в експлуатацію багатоповерхівок

За 2022-2023 роки віцепрем’єр-міністр з відновлення-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 28,59 млн грн, отриманих у виглядів доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Реєстру декларацій.

Джерелом доходу виступив громадянин України Руслан Крамаренко. Найбільший транш коштів (17,57 млн грн) від цієї особи надійшов віцепрем’єру 20 жовтня 2023 року.

За війну віцепрем’єр Кубраков отримав 29 млн грн від колишнього партнера фото 1
дані з Реєстру декларацій

Руслан Крамаренко – це колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького , один з найближчих соратників «регіонала» Олександра Попова, а також уже ексбізнес-партер Кубракова в компанії «Місто для людей». Влітку 2021 року віцепрем’єр повідомив про продаж свого бізнесу. У 2016 році він разом з Русланом Крамаренком заснували групу компаній «Місто для людей», яка займається введенням в експлуатацію багатоповерхівок (комплексне обслуговування об’єктів, монтаж водопровідних мереж, систем опалення, прибирання будинків та інше).

Як підрахував «Главком», починаючи з 2021 року, Олександр Кубраков одержав  від Руслана Крамаренка 38,45 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Читайте також:

Теги: війна гроші декларація реєстр Олександр Кубраков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венесуела збрається розпочати війну «на задньому подвір'ї» США
На планеті ось-ось спалахне чергова війна, в яку США муситимуть втрутитись
2 грудня, 13:00
Маршрут поставок пролягав через нафтосховище в Туреччині, що дозволяло приховати приналежність нафти до РФ
Пентагон попри санкції закуповував російську нафту – The Washington Post
14 листопада, 16:57
Калмикова: «В армії немає випробувального терміну»
Міноборони повідомило, чи є випробувальний термін при рекрутингу до ЗСУ
22 листопада, 15:18
Ілон Маск уже зробив не одну скандальну заяву щодо війни РФ проти України
Ілон Маск дав «цінну» пораду Зеленському
11 листопада, 12:40
«Шахеди» заходили на Київ хвилями з різних напрямків
Наймасованіша атака дронів на Київ: підсумки нічного терору
25 листопада, 08:57
Наслідки «бавовни» на Херсонщині
Пропагандисти підтвердили потужний удар ЗСУ по Ювілейному: названо втрати ворога
29 листопада, 19:46
Чехи запропонували обмежити російських дипломатів
Чехія виступила із новою ініціативою щодо поїздок російських дипломатів
21 листопада, 10:25
Глава МЗС РФ Лавров визнає, що Росія поставила ОБСЄ «на межу прірви» і тепер користується цим
ОБСЄ над прірвою, або Театр абсурду у Скоп’є ТЕМА ТИЖНЯ
1 грудня, 12:30
В арсеналі міноборони РФ є нові винищувачі
Скільки бойових літаків та гелікоптерів має Росія: дані ЗСУ
2 грудня, 06:56

Політика

Чи почне ЄС переговори про вступ України? Глава МЗС зробив тривожну заяву
Чи почне ЄС переговори про вступ України? Глава МЗС зробив тривожну заяву
За війну віцепрем’єр Кубраков отримав 29 млн грн від колишнього партнера
За війну віцепрем’єр Кубраков отримав 29 млн грн від колишнього партнера
Росія завжди причетна до конфліктів, які спалахують у різних куточках світу – Зеленський
Росія завжди причетна до конфліктів, які спалахують у різних куточках світу – Зеленський
Прогнози Буданова: більшість передбачень справдилися, проте є прорахунки
Прогнози Буданова: більшість передбачень справдилися, проте є прорахунки
Підозрюваний у держзраді Шуфрич досі є членом Комітету з питань свободи слова
Підозрюваний у держзраді Шуфрич досі є членом Комітету з питань свободи слова
Зеленський в Аргентині поспілкувався з Орбаном
Зеленський в Аргентині поспілкувався з Орбаном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
На фронті загинув актор Андрій Павленко
20K
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
14K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
13K
Найкраща тенісистка світу розповіла, чому перестала носити стрічку в кольорах прапора України
12K
ЗСУ розкрили хитрий план окупантів щодо Куп’янська
12K
Виробники зброї заявили про глобальний дефіцит пороху

Новини

Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua