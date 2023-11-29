Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чехія повідомила хорошу новину щодо українських військових

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чехія повідомила хорошу новину щодо українських військових
фото ілюстративне

Близько 3500 українських військових пройшли навчання в Чехії

Палата депутатів у Чехії схвалила пропозицію уряду щодо продовження навчання українських військових у наступному році. За проголосували 129 чеських парламентарів зі 150. Про це повідомляє радіокомпанія «Чеське радіо».

Зазначається, що міністр оборони Яна Чернохова повідомила депутатам, що близько 3500 українських військових уже пройшли навчання в Чехії, а ще 500 пройшли навчання у чеських інструкторів у Польщі. Умовою було те, щоб кількість іноземних військовослужбовців на території Чехії не перевищувала 800, як це було в поточному році.

«Отриманий досвід служить також поліпшенню підготовки чеських військових частин. Ухвалена пропозиція дозволить залишитись в Чехії не лише українським військовим, але й солдатам із країн-членів Євросоюзу та НАТО», – пише видання.

Раніше повідомлялося, що Чехія більше не має зброї для поставок Україні, однак уряд знайшов альтернативу.

Також уряд Чехії схвалив «заморозку» російської державної власності у країні. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За даними міністра, особи, які орендують будівлі, можуть залишитися там. Однак вони будуть зобов'язані надсилати гроші на рахунок, який підпадає під санкції, і вони можуть використовувати гроші для ремонту будівель, щоб зберегти майно.

Теги: Чехія війна військові Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Чехії розкритикував зволікання із допомогою Україні
Захід не дотримався своїх обіцянок Україні – президент Чехії
Вчора, 11:08
У Празі розпочинається протест профспілок
У Чехії розпочався найбільший за всю історію страйк
27 листопада, 09:30
Чехія більше не має зброї для поставок Україні, однак уряд знайшов альтернативу
Чехія більше не має зброї для поставок Україні, однак уряд знайшов альтернативу
27 листопада, 02:00

Політика

Чехія повідомила хорошу новину щодо українських військових
Чехія повідомила хорошу новину щодо українських військових
Угорщина знову відзначилася заявою про Україну
Угорщина знову відзначилася заявою про Україну
США запланували тотальну модернізацію ядерного озброєння
США запланували тотальну модернізацію ядерного озброєння
Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України
Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України
ХАМАС пообіцяв звільнити заручників-росіян, бо «поважає Путіна»
ХАМАС пообіцяв звільнити заручників-росіян, бо «поважає Путіна»
Блінкен повідомив, чи підтримають Україну союзники у новому контрнаступі
Блінкен повідомив, чи підтримають Україну союзники у новому контрнаступі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Блокада кордону. Водій розповів, як українські далекобійники дурять колег, щоб пролізти без черги
59K
На Київщині прогриміли вибухи
25K
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
23K
Нардеп, якого закрили у СІЗО, наростив заробітки на дорогах
19K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»
14K
Стало відомо, яку вигоду отримали США від військової допомоги Україні

Новини

Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Сьогодні, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Сьогодні, 10:45
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:40
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
Сьогодні, 04:44
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua