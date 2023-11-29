Чехія повідомила хорошу новину щодо українських військових

Близько 3500 українських військових пройшли навчання в Чехії

Палата депутатів у Чехії схвалила пропозицію уряду щодо продовження навчання українських військових у наступному році. За проголосували 129 чеських парламентарів зі 150. Про це повідомляє радіокомпанія «Чеське радіо».

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Зазначається, що міністр оборони Яна Чернохова повідомила депутатам, що близько 3500 українських військових уже пройшли навчання в Чехії, а ще 500 пройшли навчання у чеських інструкторів у Польщі. Умовою було те, щоб кількість іноземних військовослужбовців на території Чехії не перевищувала 800, як це було в поточному році.

«Отриманий досвід служить також поліпшенню підготовки чеських військових частин. Ухвалена пропозиція дозволить залишитись в Чехії не лише українським військовим, але й солдатам із країн-членів Євросоюзу та НАТО», – пише видання.

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Раніше повідомлялося, що Чехія більше не має зброї для поставок Україні, однак уряд знайшов альтернативу.

Також уряд Чехії схвалив «заморозку» російської державної власності у країні. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За даними міністра, особи, які орендують будівлі, можуть залишитися там. Однак вони будуть зобов'язані надсилати гроші на рахунок, який підпадає під санкції, і вони можуть використовувати гроші для ремонту будівель, щоб зберегти майно.