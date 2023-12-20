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Окупанти самознищуються завдяки Північній Кореї

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти самознищуються завдяки Північній Кореї
Фіксуються непоодинокі випадки розриву снарядів прямо у стволах гармат
фото ілюстративне

Війська РФ використовують артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з КНДР

Російські окупанти зазнають втрат озброєння та особового складу через неякісні боєприпаси, які РФ отримує від Північної Кореї. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з Північної Кореї», – зазначає Генштаб.

За його даними, через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ «Днепр», де командувачем є генерал Теплінський.

Нагадаємо, триває 665-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України. 

Раніше повідомлялося, що Південна Корея вже тривалий час має підтвердження того, що Москва отримує від Північної Кореї озброєння і використовує його у війні проти України.

Теги: озброєння Північна Корея росія війна окупанти

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