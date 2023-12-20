Окупанти самознищуються завдяки Північній Кореї

Війська РФ використовують артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з КНДР

Російські окупанти зазнають втрат озброєння та особового складу через неякісні боєприпаси, які РФ отримує від Північної Кореї. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з Північної Кореї», – зазначає Генштаб.

За його даними, через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ «Днепр», де командувачем є генерал Теплінський.

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Нагадаємо, триває 665-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея вже тривалий час має підтвердження того, що Москва отримує від Північної Кореї озброєння і використовує його у війні проти України.