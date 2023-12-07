Розвідка повідомила, коли очікується активна фаза інформаційної атаки РФ

Дезінформаційні матеріали у іноземних ЗМІ можуть містити інформацію про нібито безперспективність українського спротиву

Листопад-грудень від початку передбачалися як найбільш активні місяці проведення російських інформаційних спецоперацій

Росіяни вже розпочали дезінформаційну кампанію проти України та її керівництва. Активна фаза інформаційної атаки очікується до кінця року. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що листопад-грудень від початку передбачалися як найбільш активні місяці проведення російських інформаційних спецоперацій.

«У цілому ця компанія з початку листопада вже триває. Але ця хвиля дезінформаційних матеріалів в іноземних ЗМІ – це питання найближчого часу. Коли зараз мають прийматися ключові рішення стосовно майбутнього України і посилення підтримки нашої держави», – сказав він.

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У розвідці додали, що дезінформаційні матеріали у іноземних ЗМІ можуть містити інформацію про нібито безперспективність українського спротиву, тотальну корумпованість і атаку на представників військово-політичного керівництва України.

Раніше повідомлялося, що в іноземних ЗМІ можуть з'явитися матеріали з дискредитацією керівництва України.