Рада Україна-НАТО у Брюсселі: Столтенберг оголосив перспективи членства України в Альянсі

« Україна буде сидіти з нами за столом як повноправний член Альянсу», – Столтенберг

Члени Альянсу повністю підтримують Україну в реформах на шляху до членства у НАТО

Сьогодні, 29 листопада, у Брюселі на перше засідання на рівні міністрів закордонних справ зібралася рада Україна-НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого вступного слова висловив впевненість, що Україна одного дня стане повноцінним членом Альянсу.

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«Ми непохитно підтримуємо Україну і ми сповідаємося, що одного дня, ми впевнені, що Україна буде сидіти з нами за столом як повноправний член Альянсу», – заявив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, агресія Росії продовжує загрожувати безпеці усієї Європи, і члени Альянсу надають Україні безпрецендентну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. А також повністю підтримують Україну в реформах на шляху до членства у НАТО.

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Він також вказав, що до членів Альянсу на засіданні Ради Україна-НАТО присутній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який «проінформує про поточну ситуацію на місцях і про конкретні потреби України». «Союзники продовжують стояти поруч з Україною заради вашої та нашої безпеки», – підкреслив Генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба бойкотуватиме засідання ОБСЄ через рішення допустити на нього Лаврова.

Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (у 2009-14 рр.) висунув пропозицію щодо приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. За його словами, це треба зробити не для замороження конфлікту, а щоб показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом.