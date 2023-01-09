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У зону протиповітряної оборони Тайваню залетіли 28 китайських літаків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У зону протиповітряної оборони Тайваню залетіли 28 китайських літаків
За добу міноборони Тайваню виявило 57 китайських літаків
фото з відкритих джерел

Армія Китаю відпрацьовувала наземні удари і морські атаки

У понеділок Тайвань засудив Китай за проведення своїх других військових навчань навколо острова менш ніж за місяць. А міністерство оборони Тайваню заявило, що за попередні 24 години воно виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, в тому числі 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Про це пише Reuters.

Деякі з 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний буфер між двома сторонами. У числі літаків були винищувачі, а два ядерних бомбардувальники пролетіли на південь Тайваню.

Командування армії Китаю заявило в неділю пізно ввечері, що його сили організували «спільне патрулювання бойової готовності і реальні бойові навчання» в морському і повітряному просторі навколо Тайваню, зосередившись на наземних ударах і морських атаках.

Згідно із заявою Китаю, метою навчань була перевірка спільних бойових можливостей і «рішуча протидія провокаційним діям зовнішніх і сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню».

Напруженість у відносинах між Тайванем і материковим Китаєм почалась після того, як у серпні візит на острів здійснила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі – третя за ієрархією посадова особа у Штатах.

Наприкінці грудня 43 літальні апарати перетнули так звану серединну лінію Тайванської протоки, яка є неофіційною лінією розмежування між Тайванем і материковим Китаєм. У Тайвані неофіційно заявили, що йшлося про імітацію атаки на тайванські та американські цілі в регіоні.

Після цього Білий дім висловив стурбованість «провокаційною» військовою активністю Китаю поблизу Тайваню.

 

Теги: Китай літак Тайвань

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