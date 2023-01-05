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Тайвань виділив $2 млн на відбудову українських міст

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Тайвань виділив $2 млн на відбудову українських міст
Представники Украни й Тайваню підписали меморандум
фото з відкритих джерел

Тайвань допоможе мешканцям прифронтових міст

Тайвань підтримає Україну та громади й виділить $2 млн на відбудову українських міст. Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву підписав меморандуми про взаєморозуміння з мером Харкова Ігорем Тереховим, мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем та головою правління мережі захисту національних інтересів ANTS, співзасновницею міжнародного центру перемоги України Ганною Гопко від імені керівництва Херсона.

Загалом Тайвань передасть $2 млн прифронтовим містам України, а саме Харкову, Миколаєву та Херсону. Меморандуми про співпрацю допоможуть громадам пережити зиму та вирішити локальні проблеми.

«Для Тайваню честь StandWithUkraine!», – написав міністр закордонних справ Тайваню в Twitter. 

Нагадаємо, Ганна Гопко перебувала з візитом в Тайвані наприкінці жовтня 2022 року. Там відбулася 11-а Глобальна асамблея Світового руху за демократію, що зібрала понад 200 представників більш ніж 70 країн заради поширення демократичних цінностей та обміну ідеями щодо боротьби з авторитарними режимами. Асамблея стала плідним майданчиком для перемовин, унаслідок яких Тайвань виділив новий пакет фінансової допомоги. 

Окрім грошової підтримки, українська сторона також обговорила можливості майбутніх демократичних, зокрема цифрових, реформ та спільний для наших народів досвід протистояння авторитарним режимам країн-агресорів. Під час візиту Джозеф Ву, міністр закордонних справ Тайваню, пообіцяв надати додаткову допомогу у розмірі $56 млн. Кошти підуть на відновлення цивільної інфраструктури, зокрема шкіл та лікарень, відповідно до більш нагальних потреб українського народу та уряду.

Нагадаємо, Київ отримає генератори від Тайваню. Проєкт потенційно зможе забезпечити генераторами ще 400 «Пунктів незламності», які розгортаються в усіх районах столиці. 

До слова, минулого року вперше представниця українського парламенту відвідала Тайвань.

Зауважимо, для відновлення України потрібен великий план на кшталт «плану Маршалла» – світовий банк підрахував, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України.

Читайте також: Виграти війну і не програти відбудову
Теги: Тайвань

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