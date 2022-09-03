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США збираються продати Тайваню зброї на $1 млрд. Китай відповів Вашингтону 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
США збираються продати Тайваню зброї на $1 млрд. Китай відповів Вашингтону 
Китай погрожує «контрзаходами» 
фото з відкритих джерел

Уряд Китаю застеріг США від потенційного продажу Тайваню озброєння та військової техніки

Після того, як Державний департамент США схвалив продаж Тайваню зброї на суму $1,1 млрд, у китайському посольстві застерегли про серйозну загрозу для відносин між Вашингтоном і Пекіном. Про потенційний продаж американської зброї Тайваню у п’ятницю, 2 вересня, повідомило агентство Reuters з посиланням на Пентагон.

За інформацією агентства, до пакету входить 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу «повітря-повітря». Зокрема, це  ракети Sidewinder і супутнє обладнання на суму приблизно $85,6 млн, ракети Harpoon і супутнє обладнання на суму приблизно $355 млн. Також мова йде про підтримку тайванської програми радарів спостереження і супутнє обладнання на приблизно $665,4 млн.   

Як повідомляє телеканал ndtv, уже через кілька годин після того, як США оголосили про допомогу Тайваню зброєю, Китай заявив, що рішуче вживатиме законні та необхідні контрзаходи. 

У посольстві Китаю в США застерегли, що якщо Сполучені Штати не відкличуть пакет постачання зброї Тайваню, це «поставить під серйозну загрозу» відносини між Вашингтоном і Пекіном. 

«Китай рішуче вживатиме законних і необхідних контрзаходів у світлі розвитку ситуації», – заявив речник китайського посольства Лю Пенгю.

Нагадаємо, Китай після візиту на Тайвань американської високопосадової чиновниці Ненсі Пелосі намагається шукати підтримку у Росії. Тим часом Росія підбурює Китай до нападу на Тайвань.

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Теги: зброя США Тайвань Китай

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