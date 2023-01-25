ЮНЕСКО надала центру Одеси статус Всесвітньої спадщини під загрозою

Ухваленню рішення протистояв представника Росії, який заявив про нібито «недостатню наукову суворість» номінаційного досьє

Частину історичного центру Одеси включили до списку Всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою, надавши йому статус особливого захисту від збитків внаслідок російського вторгнення. Таке рішення організація ухвалила сьогодні, 25 січня, на 18-й позачерговій сесії у Парижі, пише «Думська».

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Також до списку потрапив ярмарок Рашида Карамі в Лівані, спроєктований бразильським архітектором Оскаром Німейєром, та основні пам'ятки стародавнього царства Саба у Ємені.

Зазначимо, що рішення комітет мав ухвалити ще вчора, проте розгляд питання перенесли на 25 січня через протидію представника Російської Федерації, який заявив про нібито «недостатню наукову суворість» номінаційного досьє.

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Напередодні сесії міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, мер Одеси Геннадій Труханов та постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко закликали організацію розглянути номінацію «неупереджено» та «без політики».

Вони висловили протест у зв'язку з тим, що Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS) у своїх рекомендаціях щодо досьє включила до опису об'єкта інформацію про заснування Одеси «стратегічним рішенням Імператриці Катерини II». Крім того, ICOMOS рекомендував змінити назву об'єкта та виключити звідти згадку про порт.

Під охорону ЮНЕСКО потрапила лише частина центру міста, зокрема порт. Номінована зона обмежена Приморською, Торговою, Садовою вулицями, Соборною площею, Преображенською, Жуковським, Польським та Карантинним узвозами, провулком Нахімова та Суворовською алеєю парку Шевченка.

В окреслених межах знаходиться 42 об'єкти — це пам'ятки культурної спадщини національного та місцевого значення.

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Як ми писали раніше, 23 січня зранку в Одесі знайшли мертвим колишнього власника «Сьомого кілометра», він перебуває в розшуку з літа минулого року. Тіло чоловіка 1981 року народження знайшли вранці на Трасі здоров'я. Загиблим виявився онук засновника промтоварного ринку «Сьомий кілометр» Віктор Добрянський-молодший, який нещодавно претендував на це підприємство.