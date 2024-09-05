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The Economist розкриває, коли буде вирішена доля Кулеби

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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The Economist розкриває, коли буде вирішена доля Кулеби
фото з відкритих джерел

В Офісі президента, за даними видання, висловлювалися скарги на те, що Кулеба уникнув важкої рутинної роботи

 Напруга між президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою наростає. Це відзначає The Economist у своєму новому матеріалі, присвяченому останнім перестановкам в українському уряді.

За інформацією видання, конфлікт між президентом і міністром розпочався з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. У 2019 році Зеленський взяв на себе роль виведення Кулеби з відносної невідомості, спочатку призначивши його віцепрем'єр-міністром, а згодом – міністром закордонних справ.

The Economist описує Кулебу як гострого комунікатора у круглих окулярах, чий вигляд більше нагадує Гаррі Поттера, ніж Джона Леннона, одягненого в краватки від Вів'єн Вествуд. Попри його визнання серед іноземних дипломатів у Києві та на Заході, риторика Кулеби іноді суперечить емоційним висловлюванням президента.

В офісі президента висловили невдоволення, зазначаючи, що Кулеба уникнув виконання важкої рутинної роботи. За словами одного з депутатів з президентського блоку, «вони вважають, що йому просто подобається колекціонувати перемоги. Він не доводить справи до кінця.»

Інсайдери припускають, що доля Дмитра Кулеби могла бути вирішена ще у квітні, коли Андрій Сибіга, ймовірний наступник Кулеби, був переведений з Офісу президента на посаду заступника міністра.

Згідно з кількома близькими до президента джерелами, відставці міністра тоді, можливо, завадив тиск з боку Державного департаменту США.

Одне з джерел зазначило, що в даний час увага американської влади сконцентрована на виборчій кампанії, що могло вплинути на ситуацію.

Теги: Дмитро Кулеба Андрій Сибіга

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